Τι είναι το «mogging» που αναδείχτηκε λέξη της χρονιάς για το 2026 από το αγγλικό λεξικό Collins

Snapshot Το αγγλικό λεξικό Collins επέλεξε το «mogging» ως λέξη της χρονιάς για το 2026.

Ο όρος «mogging» έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στην GenZ και τις νεότερες γενιές, με αύξηση χρήσης κατά 210% το 2026 σε σχέση με το 2025.

Το «mogging» προέρχεται από το ακρωνύμιο AMOG («Alpha Male of the Group») και συνδέθηκε αρχικά με φόρουμ bodybuilding και κοινότητες όπως η «manosphere» και οι «incels».

Σήμερα, το «mogging» χρησιμοποιείται ευρέως με πιο παιχνιδιάρικο ή κομπλιμεντικό χαρακτήρα, προσαρμοσμένο στο εκάστοτε πλαίσιο.

Το Collins επιλέγει τη λέξη της χρονιάς βάσει της συχνότητας και των γλωσσικών τάσεων που αποτυπώνονται από πηγές όπως τα social media. Snapshot powered by AI

Το αγγλικό λεξικό Collins επέλεξε το «mogging» ως λέξης της χρονιάς για το 2026, ένας όρος που χρησιμοποιείται χαριτολογώντας για να δηλώσει ότι κάποιος επισκιάζει, ξεπερνά ή «κλέβει την παράσταση» από κάποιον άλλον.

Ο όρος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην GenZ και των νεότερων ηλικιών τόσο στα social media όσο και στις καθημερινές συνομιλίες, διαδόθηκε ευρέως το 2026 και χρησιμοποιήθηκε κατά 210% περισσότερο σε σύγκριση με τον μηνιαίο μέσο όρο του 2025.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Collins, Άλεξ Μπίρκροφτ, για να βρεθεί η λέξη της χρονιάς, «οι λεξικογράφοι εξετάζουν πόσο συχνά χρησιμοποιείται μια λέξη και αναλύουν τα πρότυπα χρήσης της, τα οποία αποκαλύπτουν τις τελευταίες γλωσσικές τάσεις».

Η επιλογή του «mogging» ως λέξης της χρονιάς, είπε, «δείχνει πώς κάθε γενιά αφήνει το στίγμα της στη γλώσσα».

«Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η Gen Ζ και η Gen Alpha υιοθέτησαν μια λέξη και την μετέτρεψαν σε αργκό, κάνοντας τη γλώσσα δική τους και κάνοντας “mogg” εμάς τους υπόλοιπους!», πρόσθεσε.

Ο όρος συχνά αποδίδεται στο ακρωνύμιο AMOG

Το «mogging», που δεν πρέπει να συγχέεται με το «mugging», χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάποιος επισκιάζει κάποιον άλλον, συνήθως όσον αφορά την εμφάνιση.

Ο όρος συχνά αποδίδεται στο ακρωνύμιο AMOG, που σημαίνει «Alpha Male of the Group», δηλαδή κυρίαρχο αρσενικό (alpha) της ομάδας, και έχει συνδεθεί κατά καιρούς με φόρουμ bodybuilding στα μέσα της δεκαετίας του 2010, καθώς και με την λέξη «manosphere» («ανδρόσφαιρα») και τους «incels», δηλαδή τους «involuntary celibate» ή στα ελληνικά τους «ακούσια άγαμους».

Πλέον, όμως, το «mogging» έχει μια πολύ πιο ευρεία χρήση, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παιχνιδιάρικο τρόπο ή ως κομπλιμέντο, ανάλογα με το πλαίσιο.

Το Collins, ένα από τα πιο γνωστά και έγκυρα αγγλικά λεξικά παγκοσμίως, αντλεί τα στοιχεία του από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των social media, για να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η αγγλική γλώσσα στη Βρετανία κάθε χρόνο.

Το 2025, το λεξικό είχε επιλέξει ως λέξη της χρονιάς το «vibe coding» — η τέχνη της δημιουργίας μιας εφαρμογής ή ενός ιστότοπου περιγράφοντας τον κώδικα προγραμματιστού στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) αντί να γράφεται χειροκίνητα.

Ανάμεσα στις λέξεις που διακρίθηκαν για να λάβουν τον τίτλο της λέξης της χρονιάς ήταν το «ghost job», ένας όρος που περιγράφει μια θέση εργασίας που δεν είναι υπαρκτή, το «hydration break» (διάλειμμα ενυδάτωσης) που έγινα διάσημος χάρη στο φετινό Μουντιάλ, αλλά και το «p(doom)», το οποίο περιγράφει τη πιθανότητα υπαρξιακά καταστροφικών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης.