Αυτή είναι η λέξη της χρονιάς για το διαδικτυακό λεξικό Dictionary.com - Τι είναι το «maxxing»

Το Dictionary.com επέλεξε το «maxxing» ως λέξης της χρονιάς για το 2026, ένας όρος που φαίνεται να έχει κατακλύσει τα social media φέτος.

Συντομογραφία του «maximising» (μεγιστοποίηση), ο όρος «maxxing» μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνος του ή να προστεθεί στο τέλος οποιασδήποτε λέξης για να περιγράψει την προσπάθεια κάποιου να κάνει κάτι στο μέγιστο βαθμό ή να το βελτιστοποιήσει όσο περισσότερο γίνεται, ανέφερε το Dictionary.com σε ανακοίνωσή του.

Η επιλογή της συγκεκριμένης λέξης σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, όταν ο ιστότοπος είχε επιλέξει το «demure» ως λέξη της χρονιάς για το 2024 και το «6-7» για το 2025.

«Το “maxxing” αποτελεί απόδειξη μιας κουλτούρας που ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε πράγμα στη ζωή», δήλωσε στο BBC ο Στιβ Τζόνσον, διευθυντής λεξικογραφίας του Dictionary Media Group.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Dictionary.com, η χρήση της λέξης «maxxing» στα ψηφιακά μέσα ήταν σχεδόν 19 φορές υψηλότερη τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον μηνιαίο μέσο όρο του 2025. Ανάμεσα στις λέξεις που διακρίθηκαν ήταν οι «affordability», «data centre», «odyssey» και «unc».

Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην GenZ

Στα social media, ο όρος «maxxing» είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην GenZ και των νεότερων ηλικιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον όρο για να περιγράψουν προσπάθειες αυτοβελτίωσης και επίτευξης στόχων.

Έτσι, οι influencers που επικεντρώνονται στην υγιεινή διατροφή και την ευεξία μιλούν για το «proteinmaxxing» και το «fibermaxxing», ενώ όσοι δίνουν προτεραιότητα στον ύπνο αναφέρονται στο «sleepmaxxing».

Ένας από τους influencers που έχει κερδίσει χιλιάδες ακόλουθους χρησιμοποιώντας τον όρο είναι ο Clavicular, ο οποίος καταγράφει την ακραία προσπάθεια του στο «looksmaxxing», δηλαδή την συστημική βελτίωση της εμφάνισης του βάσει συγκεκριμένων προτύπων ομορφιάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σαγόνι, τα μάτια και τη σωματική διάπλαση.

«Ό,τι κι αν κάνουμε, θέλουμε να το πάμε ακόμα πιο μακριά», εξηγεί ο Τζόνσον. «Αλλά οι διαφορετικές χρήσεις του όρου αποκαλύπτουν επίσης πώς αντιδρούν οι άνθρωποι σε αυτή την τάση. Κάποιοι την αγκαλιάζουν. Άλλη την υιοθετούν με χιούμορ ή ειρωνική διάθεση, σχολιάζοντας την τάση της διαρκούς αναζήτησης του "περισσότερου" και του "καλύτερου"».

«The Fresh Prince of Bel-Air»

Παρά το γεγονός ότι η λέξη ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, ο όρος υπάρχει ήδη από την δεκαετία του 1990.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς «The Fresh Prince of Bel-Air», όπου ο Γουίλ Σμιθ ραπάρει την φράση: «Chillin' out, maxin', relaxin' all cool».

Η Λόρεν Τσέλα, εκπαιδευτικός και influencer, υποστηρίζει ότι εκείνη και οι μαθητές της χρησιμοποιούν το «maxxing» εδώ και αρκετό καιρό ως κατάληξη. «Με τον δικό τους τρόπο, επανεφευρίσκουν τη γραμματική, κάτι που θεωρώ εξαιρετικά cool», λέει. Όπως υποστηρίζει η ίδια, ο συγκεκριμένος όρος δίνει στους μαθητές την ελευθερία να βελτιωθούν για να επιτύχουν έναν στόχο που έχουν θέσει ή τις φιλοδοξίες τους.

Από την πλευρά της, η γλωσσολόγος Βανέσα Κροφτ, που διδάσκει αγγλικά, υποστηρίζει ότι το διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα επιταχύνουν τη διάδοση και την εξέλιξη της γλώσσας με πρωτοφανείς ρυθμούς, ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι έκαναν το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος ή η τηλεόραση.

«Ωστόσο, όσο γρήγορα γίνεται μια λέξη δημοφιλής, τόσο γρήγορα μπορεί να θεωρηθεί ξεπερασμένη, όπως γίνεται με τις τάσεις», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης