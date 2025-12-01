Τι είναι το «Rage bait» που ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για την Οξφόρδη για το 2025

Αισθάνεστε όλο και πιο οργισμένοι καθώς περιηγείστε στη ροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; Αν ναι, μπορεί να πέφτετε θύμα του rage bait, το οποίο σύμφωνα με το Oxford University Press είνα η λέξη ή φράση της χρονιάς. Είναι ένας όρος που περιγράφει τακτικές χειραγώγησης που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της διαδικτυακής αλληλεπίδρασης, με τη χρήση του να έχει τριπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τον εκδότη του λεξικού.

Το rage bait ξεπέρασε δύο άλλους όρους που είχαν επιλεγεί, το aura farming και biohack – για να κερδίσει τον τίτλο. Η λίστα των λέξεων προορίζεται να αντικατοπτρίζει ορισμένες από τις διαθέσεις και τις συζητήσεις που διαμόρφωσαν το 2025. Τι είναι το rage bait; Ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε τον όρο, αν είστε χρήστης κοινωνικών μέσων, είναι πολύ πιθανό να σας έχουν κάνει rage baiting.

Τι είναι το rage bait;

Σύμφωνα με το Oxford University Press, το οποίο εκδίδει το Oxford English Dictionary, ορίζεται ως διαδικτυακό περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί σκόπιμα για να προκαλέσει θυμό ή αγανάκτηση, όντας απογοητευτικό, προκλητικό ή προσβλητικό. Τέτοιο περιεχόμενο δημοσιεύεται συνήθως για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε ιστότοπους ή λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι παρόμοιο με το διαδικτυακό clickbait, το clickbait, όπου ένας τίτλος χρησιμοποιείται για να δελεάσει έναν αναγνώστη να δει ένα άρθρο ή ένα βίντεο. Αλλά το περιεχόμενο rage bait έχει μια πιο συγκεκριμένη εστίαση στο να κάνει τους ανθρώπους να θυμώσουν.

Τι σημαίνουν οι άλλες λέξεις που έχουν επιλεγεί;

Aura farming: Η καλλιέργεια μιας εντυπωσιακής, ελκυστικής ή χαρισματικής περσόνας ή δημόσιας εικόνας μέσω της συμπεριφοράς ή της παρουσίασης του εαυτού με τρόπο που αποσκοπεί διακριτικά να μεταδώσει μια ατμόσφαιρα αυτοπεποίθησης, ψυχρότητας ή μυστικισμού.

Biohack: Η προσπάθεια βελτίωσης ή βελτιστοποίησης της σωματικής ή πνευματικής απόδοσης, της υγείας, της μακροζωίας ή της ευεξίας κάποιου, αλλάζοντας τη διατροφή, το πρόγραμμα άσκησης ή τον τρόπο ζωής του ή χρησιμοποιώντας άλλα μέσα όπως φάρμακα, συμπληρώματα ή τεχνολογικές συσκευές.

Οι τρεις λέξεις που προκρίθηκαν τέθηκαν σε δημόσια ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας βοήθησαν στην τελική απόφαση που έλαβαν οι γλωσσικοί εμπειρογνώμονες του Oxford English Dictionary. «Το γεγονός ότι η λέξη "rage bait" υπάρχει και η χρήση της αυξάνεται τόσο δραματικά σημαίνει ότι συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τις τακτικές χειραγώγησης στις οποίες μπορεί να εμπλακούμε στο διαδίκτυο», δήλωσε ο Casper Grathwohl, πρόεδρος του Oxford Languages.

«Παλιότερα, το διαδίκτυο επικεντρωνόταν στο να τραβάει την προσοχή μας πυροδοτώντας την περιέργεια με αντάλλαγμα κλικ, αλλά τώρα έχουμε δει μια δραματική μετατόπιση στο να καταλαμβάνει και να επηρεάζει τα συναισθήματά μας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε. Μοιάζει με τη φυσική εξέλιξη μιας συνεχιζόμενης συζήτησης σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο που βασίζεται στην τεχνολογία - και τα άκρα της διαδικτυακής κουλτούρας».

Η περσινή λέξη της χρονιάς, «brain rot», περιέγραφε την ψυχική εξάντληση του άσκοπου scrolling στο Instagram ή το TikTok. Ο Grathwohl είπε ότι οι λέξεις που νίκησαν τόσο του 2024 όσο και του 2025 έχουν παρόμοιο θέμα. «Μαζί, σχηματίζουν έναν ισχυρό κύκλο όπου η οργή πυροδοτεί την εμπλοκή, οι αλγόριθμοι την ενισχύουν και η συνεχής έκθεση μας αφήνει ψυχικά εξαντλημένους», είπε.

Προηγούμενες λέξεις της χρονιάς στην Οξφόρδη περιλαμβάνουν τις λέξεις selfie, goblin mode και rizz. Το λεξικό του Cambridge ανακήρυξε τη λέξη parasocial ως τη λέξη του 2025, την οποία όρισε ως μια σχέση που νιώθει κάποιος για ένα διάσημο πρόσωπο που δεν γνωρίζει.

Παραδείγματά του περιλαμβάνουν το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι θαυμαστές όταν η ποπ σταρ Tέιλορ Σουφτ και ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής Tράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Εν τω μεταξύ, το λεξικό Collins επέλεξε το vibe coding, που είναι η τέχνη της δημιουργίας μιας εφαρμογής ή ενός ιστότοπου περιγράφοντάς την στην τεχνητή νοημοσύνη αντί να γράφει κώδικα προγραμματισμού χειροκίνητα.

