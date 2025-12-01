Τι είναι το «Rage bait» που ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για την Οξφόρδη για το 2025

Το «Rage Bait» ανακηρύχθηκε ως η λέξη της Οξφόρδης για το 2025, σε μία εποχή έντονης ανησυχίας για το συνεχές «σκρολάρισμα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Newsbomb

Τι είναι το «Rage bait» που ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για την Οξφόρδη για το 2025
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αισθάνεστε όλο και πιο οργισμένοι καθώς περιηγείστε στη ροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; Αν ναι, μπορεί να πέφτετε θύμα του rage bait, το οποίο σύμφωνα με το Oxford University Press είνα η λέξη ή φράση της χρονιάς. Είναι ένας όρος που περιγράφει τακτικές χειραγώγησης που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της διαδικτυακής αλληλεπίδρασης, με τη χρήση του να έχει τριπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τον εκδότη του λεξικού.

Το rage bait ξεπέρασε δύο άλλους όρους που είχαν επιλεγεί, το aura farming και biohack – για να κερδίσει τον τίτλο. Η λίστα των λέξεων προορίζεται να αντικατοπτρίζει ορισμένες από τις διαθέσεις και τις συζητήσεις που διαμόρφωσαν το 2025. Τι είναι το rage bait; Ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε τον όρο, αν είστε χρήστης κοινωνικών μέσων, είναι πολύ πιθανό να σας έχουν κάνει rage baiting.

Τι είναι το rage bait;

Σύμφωνα με το Oxford University Press, το οποίο εκδίδει το Oxford English Dictionary, ορίζεται ως διαδικτυακό περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί σκόπιμα για να προκαλέσει θυμό ή αγανάκτηση, όντας απογοητευτικό, προκλητικό ή προσβλητικό. Τέτοιο περιεχόμενο δημοσιεύεται συνήθως για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε ιστότοπους ή λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι παρόμοιο με το διαδικτυακό clickbait, το clickbait, όπου ένας τίτλος χρησιμοποιείται για να δελεάσει έναν αναγνώστη να δει ένα άρθρο ή ένα βίντεο. Αλλά το περιεχόμενο rage bait έχει μια πιο συγκεκριμένη εστίαση στο να κάνει τους ανθρώπους να θυμώσουν.

Τι σημαίνουν οι άλλες λέξεις που έχουν επιλεγεί;

Aura farming: Η καλλιέργεια μιας εντυπωσιακής, ελκυστικής ή χαρισματικής περσόνας ή δημόσιας εικόνας μέσω της συμπεριφοράς ή της παρουσίασης του εαυτού με τρόπο που αποσκοπεί διακριτικά να μεταδώσει μια ατμόσφαιρα αυτοπεποίθησης, ψυχρότητας ή μυστικισμού.

Biohack: Η προσπάθεια βελτίωσης ή βελτιστοποίησης της σωματικής ή πνευματικής απόδοσης, της υγείας, της μακροζωίας ή της ευεξίας κάποιου, αλλάζοντας τη διατροφή, το πρόγραμμα άσκησης ή τον τρόπο ζωής του ή χρησιμοποιώντας άλλα μέσα όπως φάρμακα, συμπληρώματα ή τεχνολογικές συσκευές.

Οι τρεις λέξεις που προκρίθηκαν τέθηκαν σε δημόσια ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας βοήθησαν στην τελική απόφαση που έλαβαν οι γλωσσικοί εμπειρογνώμονες του Oxford English Dictionary. «Το γεγονός ότι η λέξη "rage bait" υπάρχει και η χρήση της αυξάνεται τόσο δραματικά σημαίνει ότι συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τις τακτικές χειραγώγησης στις οποίες μπορεί να εμπλακούμε στο διαδίκτυο», δήλωσε ο Casper Grathwohl, πρόεδρος του Oxford Languages.

«Παλιότερα, το διαδίκτυο επικεντρωνόταν στο να τραβάει την προσοχή μας πυροδοτώντας την περιέργεια με αντάλλαγμα κλικ, αλλά τώρα έχουμε δει μια δραματική μετατόπιση στο να καταλαμβάνει και να επηρεάζει τα συναισθήματά μας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε. Μοιάζει με τη φυσική εξέλιξη μιας συνεχιζόμενης συζήτησης σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο που βασίζεται στην τεχνολογία - και τα άκρα της διαδικτυακής κουλτούρας».

Η περσινή λέξη της χρονιάς, «brain rot», περιέγραφε την ψυχική εξάντληση του άσκοπου scrolling στο Instagram ή το TikTok. Ο Grathwohl είπε ότι οι λέξεις που νίκησαν τόσο του 2024 όσο και του 2025 έχουν παρόμοιο θέμα. «Μαζί, σχηματίζουν έναν ισχυρό κύκλο όπου η οργή πυροδοτεί την εμπλοκή, οι αλγόριθμοι την ενισχύουν και η συνεχής έκθεση μας αφήνει ψυχικά εξαντλημένους», είπε.

Προηγούμενες λέξεις της χρονιάς στην Οξφόρδη περιλαμβάνουν τις λέξεις selfie, goblin mode και rizz. Το λεξικό του Cambridge ανακήρυξε τη λέξη parasocial ως τη λέξη του 2025, την οποία όρισε ως μια σχέση που νιώθει κάποιος για ένα διάσημο πρόσωπο που δεν γνωρίζει.

Παραδείγματά του περιλαμβάνουν το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι θαυμαστές όταν η ποπ σταρ Tέιλορ Σουφτ και ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής Tράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Εν τω μεταξύ, το λεξικό Collins επέλεξε το vibe coding, που είναι η τέχνη της δημιουργίας μιας εφαρμογής ή ενός ιστότοπου περιγράφοντάς την στην τεχνητή νοημοσύνη αντί να γράφει κώδικα προγραμματισμού χειροκίνητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:47ΚΟΣΜΟΣ

Η επιστροφή του δολοφόνου: 23 χρόνια μετά σκότωσε την κόρη του πρώτου θύματός του

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Ένοχες η πρώην πρωθυπουργός, Σέιχ Χασίνα, και η ανιψιά της, η Βρετανίδα βουλευτής, Τουλίπ Σιντίκ, για διαφθορά

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Στο Εφετείο η αίτηση αναστολής ποινής του Γιάννη Καπάκη, τότε γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας - Είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος για ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της

08:25ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Eξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει «πιο επιθετικό» απέναντι στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Rage bait» που ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για την Οξφόρδη για το 2025

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πιο μοναχικός άνθρωπος του κόσμου» - Τον βρήκαν νεκρό μετά από 4 χρόνια με τη μουσική να παίζει ακόμα

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το στέισον που δεν λέει να αποσυρθεί

07:47ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Η ευλογιά των προβάτων στην Ελλάδα προκαλεί φόβους για έλλειψη φέτας - Κινδυνεύει ο «λευκός χρυσός»

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα την πάρετε αν τη χάσατε - Ευκαιρία διόρθωσης

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιδρυτής της Dignitas πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία - Eίχε αφιερώσει τη ζωή του στον σκοπό αυτό

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Στην τέφρα καλύφθηκαν χωριά μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Πουρασέ

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια, συλλήψεις και τραυματισμοί στην «πρεμιέρα» των αγροτικών κινητοποιήσεων - Σήμερα κρίσιμες αποφάσεις

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η «εξαφάνιση» του φαινομένου της ανάβλυσης στον Παναμά ανησυχεί ολόκληρο τον πλανήτη

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Κόσμος και κοσμάκης στην εξεταστική, άπατες, πληρωμές και αποπομπές που αναβάλλονται, το αίτημα της Ρόζας, ανεπαρκείς επενδύσεις και παρενέργειες και μια σχέση με ερωτήματα

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Δεκεμβρίου

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πιο μοναχικός άνθρωπος του κόσμου» - Τον βρήκαν νεκρό μετά από 4 χρόνια με τη μουσική να παίζει ακόμα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι New York Times για την ανοδική πορεία της Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ: Οι νέοι στρέφονται στην πίστη

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πονοκέφαλος οι αγροτικές κινητοποιήσεις για την κυβέρνηση - Πώς θέλει να ηρεμήσει την κατάσταση

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα την πάρετε αν τη χάσατε - Ευκαιρία διόρθωσης

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιδρυτής της Dignitas πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία - Eίχε αφιερώσει τη ζωή του στον σκοπό αυτό

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η «εξαφάνιση» του φαινομένου της ανάβλυσης στον Παναμά ανησυχεί ολόκληρο τον πλανήτη

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

07:47ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Η ευλογιά των προβάτων στην Ελλάδα προκαλεί φόβους για έλλειψη φέτας - Κινδυνεύει ο «λευκός χρυσός»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λιακάδα και μέχρι 21 βαθμούς ξεκινάει ο Δεκέμβριος – Νέα κακοκαιρία από Τετάρτη

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τα highlights του συναρπαστικού ντέρμπι της Super League

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Rage bait» που ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για την Οξφόρδη για το 2025

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες - Συγκλονίζει το βίντεο

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ