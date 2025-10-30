Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

Η λέξη της χρονιάς του Dictionary.com είναι μια λέξη που λίγοι γνωρίζουν και ακόμη λιγότεροι μπορούν να εξηγήσουν.

Το γνωστό διαδικτυακό λεξικό ανακοίνωσε ότι το «6 7» (προφέρεται six seven) είναι η «λέξη» της χρονιάς. Η φράση έχει εξαπλωθεί ραγδαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν δεν γνωρίζετε κανένα παιδί σχολικής ηλικίας, πιθανότατα δεν είστε εξοικειωμένοι με τη λέξη «6 7» («έξι επτά»), μια αργκό λέξη που έχει γοητεύσει τη Γενιά Άλφα σε τέτοιο βαθμό που οι δάσκαλοι έχουν αρχίσει να την απαγορεύουν στα σχολεία.

Αλλά τι σημαίνει πραγματικά; Όχι και πολλά, σύμφωνα με το Dictionary.com.

«Ίσως το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του 67 είναι ότι είναι αδύνατο να οριστεί», ανέφερε η ανακοίνωση. «Είναι άσκοπο, πανταχού παρόν και παράλογο»

Σύμφωνα με το Dictionary.com, το «6 7» δεν έχει συγκεκριμένο νόημα. «Ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του είναι πως είναι αδύνατο να οριστεί», ανέφερε η ανακοίνωση.

Μερικοί το ερμηνεύουν ως «μέτριο» ή «ίσως αυτό, ίσως εκείνο» και συνήθως συνοδεύεται από μια χειρονομία που μοιάζει με σήκωμα των ώμων, όπου οι παλάμες είναι στραμμένες προς τα πάνω και κινούνται εναλλάξ. Χρησιμοποιείται επίσης ως επιφώνημα.

Το Dictionary.com περιέγραψε τη φράση ως «κλασική αργκό που καταστρέφει τον εγκέφαλο: σκόπιμα παράλογη, ατελείωτα αναμιγνύσιμη και έχει να κάνει με το να είσαι μέσα στην παραλογικότητα».

«Λίγες αργκό φράσεις έχουν αποτυπώσει την πολιτιστική διάθεση του 2025 όπως το 67», δήλωσε ο Steve Johnson, PhD, Διευθυντής Λεξικογραφίας για το Dictionary Media Group στο IXL Learning, σε μια δήλωση.

«Είναι εν μέρει εσωτερικό αστείο, εν μέρει κοινωνικό σήμα και εν μέρει παράσταση. Όταν οι άνθρωποι το λένε, δεν επαναλαμβάνουν απλώς ένα meme, αλλά εκφράζουν ένα συναίσθημα. Είναι μία από τις πρώτες Λέξεις της Χρονιάς που λειτουργεί ως επιφώνημα, μια έκρηξη ενέργειας που διαδίδεται και συνδέει τους ανθρώπους πολύ πριν συμφωνήσουν όλοι για το τι σημαίνει πραγματικά».

Οι χρήστες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης έμειναν έκπληκτοι από την επιλογή.

«Πότε το 67 έγινε λέξη;» ρώτησε κάποιος.

«Από πότε ένας αριθμός είναι λέξη; Θεέ μου, μισώ τα παιδιά», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

«Μια λέξη χωρίς ορισμό. Ωραία», έγραψε σαρκαστικά κάποιος άλλος.

«Τελειώσαμε», είπε κάποιος. «Υποτίθεται ότι προοδεύαμε ως πολιτισμός, αλλά αυτή τη στιγμή οπισθοδρομούμε».

«Το λιγότερο σοβαρό λεξικό που έχει υπάρξει ποτέ», δήλωσε ένας χρήστης.

«Είναι σαν ένας άντρας να ονομάζεται γυναίκα της χρονιάς», αστειεύτηκε ένας άλλος.

https://t.co/UXHZisA5Bw names ‘67’ as the 2025 Word of the Year. pic.twitter.com/VxpXjmeRFu — Pop Base (@PopBase) October 29, 2025

Για να επιλέξουν το «67» ως λέξη της χρονιάς, οι λεξικογράφοι του Dictionary.com αναζήτησαν λέξεις που «επηρέασαν τις συνομιλίες μας», αναλύοντας δεδομένα όπως τίτλους ειδήσεων, τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης και άλλα.

Η λέξη της χρονιάς του Dictionary.com και οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν έχουν ως στόχο να «αποτυπώσουν κρίσιμες στιγμές στη γλώσσα και τον πολιτισμό» και να «λειτουργήσουν ως γλωσσική χρονοκάψουλα».

Από το καλοκαίρι του 2025, οι αναζητήσεις για το «67» αυξήθηκαν δραματικά και από τον Ιούνιο, ο αριθμός αυτών των αναζητήσεων έχει αυξηθεί περισσότερο από έξι φορές.

Δεν είναι σαφές πού και πώς προέκυψε το 67. Κάποιοι το συνδέουν με ένα τραγούδι του Skrilla με τίτλο «Doot Doot (6 7)», ενώ άλλοι το συνδέουν με τον παίκτη του NBA LaMelo Ball, ο οποίος έχει ύψος 2 μέτρα.

Ένα TikTok με ένα βίντεο που συζητούσε το ύψος του πλέι μέικερ των Charlotte Hornets είχε ως υπόκρουση τους στίχους «67» από το «Doot Doot» και γρήγορα έγινε viral με 10,1 εκατομμύρια προβολές και 1,3 εκατομμύρια likes μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, το «67» δεν είναι ο μόνος όρος που κυριάρχησε στην κουλτούρα φέτος. Άλλες λέξεις που περιλαμβάνονται στη λίστα του Dictionary.com για το 2025 είναι agentic, aura farming, broligarchy, clanker, Gen Z stare, kiss cam, overtourism, tariff και trad wife.

Μια άλλη λέξη που δεν υπάρχει στο λεξικό και μπήκε στη λίστα είναι το emoji dynamite, το οποίο παραδοσιακά αντιπροσωπεύει δυναμίτη, πυροτέχνημα ή TNT. Το emoji απέκτησε νέα σημασία το 2025 μετά τον αρραβώνα της Taylor Swift και του Travis Kelce, καθώς οι χρήστες των κοινωνικών μέσων ανανέωσαν παιχνιδιάρικα το emoji ως συντομογραφία για το ζευγάρι – «T ‘n’ T» ή «T & T».