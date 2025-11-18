Ο όρος «parasocial» είναι η λέξη της χρονιάς για το διαδικτυακό λεξικό Cambridge Dictionary

Το διαδικτυακό λεξικό Cambridge Dictionary ανακοίνωσε τη λέξη της χρονιάς για το 2025, επιλέγοντας τον όρο «parasocial», ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σύνδεση που αισθάνονται οι άνθρωποι με κάποιον που δεν γνωρίζουν προσωπικά – ή ακόμα και με ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Ο όρος επινοήθηκε το 1956 από τους κοινωνιολόγους Donald Horton και Richard Wohl, οι οποίοι ήθελαν να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο οι τηλεθεατές δημιουργούσαν «παρακοινωνικές» σχέσεις με τηλεοπτικές προσωπικότητες, σύμφωνα με δήλωση που δημοσίευσε το λεξικό την Τετάρτη.

Το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται και σήμερα, καθώς οι χρήστες των social media δημιουργούν παρακοινωνικές σχέσεις με διασημότητες, influencers και διαδικτυακές προσωπικότητες με τις οποίες δεν έχουν καμία προσωπική σχέση.

Ένα βασικό παράδειγμα που ανέφερε το Cambridge Dictionary είναι αυτό της τραγουδίστριας Taylor Swift, η οποία ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Travis Kelce φέτος, με πολλούς θαυμαστές να μιλούν για το πώς νιώθουν προς ένα ζευγάρι που οι περισσότεροι δεν είχαν συναντήσει ποτέ.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό της Βρετανίδας τραγουδίστριας Lily Allen, το τελευταίο άλμπουμ της οποίας, «West End Girl», αφηγείται την ιστορία ενός χωρισμού και προκάλεσε «παρακοινωνικό ενδιαφέρον για την ερωτική της ζωή», σύμφωνα με το διαδικτυακό λεξικό.

«Ανθυγιεινές και έντονες παρακοινωνικές σχέσεις με influencers»

Η χρήση του όρου έχει αυξηθεί ραγδαία φέτος, ιδίως καθώς έχουν δημιουργηθεί ανησυχίες για τις σχέσεις που έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν ορισμένοι άνθρωποι με chatbots τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT.

Ο Colin McIntosh, λεξικογράφος στο Cambridge Dictionary, δήλωσε ότι η λέξη «αποτυπώνει το "κλίμα" του 2025 και δείχνει πώς αλλάζει η γλώσσα».

«Αυτό που κάποτε ήταν ένας εξειδικευμένος ακαδημαϊκός όρος έχει γίνει πλέον κοινότυπος», ανέφερε ο ίδιος. «Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν παρακοινωνικές σχέσεις, ενώ πολλοί περισσότεροι απλώς ενδιαφέρονται για την άνοδό τους», πρόσθεσε ο McIntosh.

«Η γλώσσα γύρω από τα παρακοινωνικά φαινόμενα εξελίσσεται ραγδαία, καθώς η τεχνολογία, η κοινωνία και ο πολιτισμός μεταβάλλονται και μεταλλάσσονται: από τις διασημότητες έως τα chatbots, οι παρακοινωνικές τάσεις είναι συναρπαστικές για όσους ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της γλώσσας», είπε.

Η Simone Schnall, καθηγήτρια πειραματικής κοινωνικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, δήλωσε ότι η λέξη «είναι μια εμπνευσμένη επιλογή».

«Η άνοδος των παρακοινωνικών σχέσεων έχει επαναπροσδιορίσει το φαινόμενο των θαυμαστών, των διασημοτήτων και, με την τεχνητή νοημοσύνη, τον τρόπο με τον οποίο οι απλοί άνθρωποι αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο», είπε. «Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή όπου πολλοί άνθρωποι δημιουργούν ανθυγιεινές και έντονες παρακοινωνικές σχέσεις με influencers», πρόσθεσε η Schnall.

«Αυτό οδηγεί στην αίσθηση ότι οι άνθρωποι "γνωρίζουν" εκείνους με τους οποίους δημιουργούν παρακοινωνικούς δεσμούς, μπορούν να τους εμπιστεύονται και ακόμη και σε ακραίες μορφές αφοσίωσης. Ωστόσο, είναι εντελώς μονόπλευρο», κατέληξε.

Σύμφωνα με το Cambridge Dictionary υπάρχουν κι άλλες λέξεις που είχαν «σημαντική επίδραση» φέτος.

Μεταξύ αυτών είναι η λέξη «slop», που ορίζεται ως «περιεχόμενο στο διαδίκτυο που είναι πολύ χαμηλής ποιότητας, ειδικά όταν δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη», καθώς και η λέξη «memeify», που σημαίνει «να μετατρέψεις ένα γεγονός, μια εικόνα, ένα πρόσωπο κ.λπ. σε meme».

Το λεξικό πρόσθεσε 6.000 νέες λέξεις φέτος, με αξιοσημείωτες νέες προσθήκες όπως τα «delulu», «skibidi» και «tradwife».

