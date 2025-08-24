Αυτές είναι οι νέες λέξεις στο λεξικό του Cambridge – Από το skibidi στο… delulu

Ανάμεσα στους όρους που προστίθενται στο Λεξικό του Cambridge, ξεχωρίζουν οι λέξεις skibidi, tradwife και delulu

Newsbomb

Αυτές είναι οι νέες λέξεις στο λεξικό του Cambridge – Από το skibidi στο… delulu
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερες από 6.000 λέξεις ενσωματώνονται εφέτος στο Λεξικό του Cambridge, αντανακλώντας τη δυναμική της ψηφιακής εποχής και τη βαθιά επίδραση των κοινωνικών δικτύων στη σύγχρονη αγγλική γλώσσα.

Ανάμεσα στους νέους όρους ξεχωρίζουν οι λέξεις skibidi, tradwife και delulu, που προέρχονται από διαδικτυακές κοινότητες και καταγράφουν τις τελευταίες πολιτισμικές τάσεις.

«Ο τρόπος με τον οποίο το διαδίκτυο διαμορφώνει την αγγλική, είναι συναρπαστικός· αποτελεί καθήκον μας να τεκμηριώνουμε αυτές τις αλλαγές», ανέφερε ο Κόλιν ΜακΊντος, επικεφαλής λεξικογραφικών έργων στο Cambridge.

Skibidi

Το skibidi έγινε γνωστό μέσα από το viral βίντεο Skibidi Toilet στο YouTube, όπου ανθρώπινα κεφάλια εμφανίζονταν μέσα από λεκάνες. Τα παιδιά και οι χρήστες του TikTok άρχισαν να χρησιμοποιούν τη λέξη για έμφαση ή απλώς για αστείο. Σύμφωνα με το Λεξικό, μπορεί να σημαίνει cool ή bad, ή να χρησιμοποιείται χωρίς πραγματικό νόημα, όπως στη φράση: What the skibidi are you doing? (σ.σ. «Τι στο… skibidi κάνεις;»).

Ωστόσο, πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία δυσκολεύονται να αποδεχτούν τον όρο. Ο συγγραφέας Λι Εσκομπέδο, σε άρθρο στον Guardian, έγραψε ότι το skibidi brainrot συμβολίζει μία γενιά που «μιλάει άπταιστα την ειρωνεία αλλά στερείται νοήματος».

Tradwife

Ο όρος tradwife εμφανίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα τουλάχιστον από το 2020 και αφορά γυναίκες που υιοθετούν και προβάλλουν τον ρόλο της παραδοσιακής συζύγου. Μέσα από TikTok, Instagram και YouTube, παρουσιάζουν τη ζωή τους φροντίζοντας τον άντρα, τα παιδιά και το σπίτι.

Το λεξικό ορίζει την tradwife ως «γυναίκα που ζει αυτό τον ρόλο, ειδικά όταν τον μοιράζεται διαδικτυακά». Παρά τη δημοτικότητα, ο όρος έχει δεχθεί σφοδρή κριτική, καθώς αρκετοί θεωρούν ότι προωθεί ένα παρωχημένο και περιοριστικό μοντέλο για τις γυναίκες.

Delulu

Η λέξη delulu, συντομογραφία του delusional, έχει καθιερωθεί ιδιαίτερα στο TikTok. Το Λεξικό του Cambridge την ορίζει ως «την πίστη σε πράγματα που δεν είναι αληθινά, συνήθως επειδή το επιλέγεις». Παρ’ ότι εμφανίστηκε πριν από μία δεκαετία στον χώρο της κορεάτικης ποπ, για να χαρακτηρίσει θαυμαστές που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να πάνε σε ραντεβού με τα είδωλά τους, σήμερα χρησιμοποιείται ευρύτερα.

Broligarchy και άλλες νέες καταχωρήσεις

Ανάμεσα στις νέες λέξεις συναντάται και ο όρος broligarchy, που περιγράφει μία μικρή ομάδα εξαιρετικά πλούσιων και ισχυρών ανδρών, κυρίως από τον χώρο της τεχνολογίας, οι οποίοι διαθέτουν ή επιδιώκουν πολιτική επιρροή. Η λέξη προκύπτει από τον συνδυασμό των όρων bro (σ.σ. κολλητός / αδελφός) και oligarchy (ολιγαρχία).

Επιπλέον, στο λεξικό προστέθηκε ο όρος mouse jiggler, μία συσκευή ή λογισμικό που κρατά ενεργό τον υπολογιστή, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι εργάζεσαι – μία πρακτική που γνώρισε άνθηση στην εποχή της τηλεργασίας.

Τέλος, ο όρος work spouse περιγράφει τις ιδιαίτερες, σχεδόν οικογενειακές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ δύο συναδέλφων στον χώρο εργασίας, με αλληλοϋποστήριξη και εμπιστοσύνη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη που προσποιούνταν ότι ήταν καλόγρια και πωλούσε θρησκευτικά είδη

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατέρριψε drone που κατευθυνόταν στην Μόσχα - Έκλεισαν αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι νέες λέξεις στο λεξικό του Cambridge – Από το skibidi στο… delulu

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Ένας Έλληνας στο πλευρό του Τραμπ: Βοηθός υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας o Άρης Κουρκουμέλης

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί «συνέλαβαν» γάιδαρο που έκανε βόλτες στην Εθνική – Δείτε βίντεο

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αταλάντη: Στο προσκήνιο η παραβίαση του STOP και του ερυθρού σηματοδότη

01:15ΕΛΛΑΔΑ

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για κρίσιμα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα

01:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαϊδη: «Έφυγε» η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, σύντροφος του παλαίμαχου άσου

00:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Έρχεται νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Ίδιο σκορ και οι πρώτοι τρεις βαθμοί για Ολυμπιακό, Άρη, Ατρόμητο

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: Καλύτεροι και νικητές οι Περιστεριώτες

00:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

23:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: «Όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα, τερματίζουν την πολιτική τοξικότητα»

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κιργιστάν: Παγιδευμένη ορειβάτης επί 10 ημέρες σε υψόμετρο 6.700 μέτρων - Σκοτώθηκε διασώστης

23:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες

23:42LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στο Instagram με ολόσωμο μαγιό στη Σύρο – Δείτε εικόνες

23:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 30χρονη πάτησε το «panic button» και σώθηκε από τα χέρια του πρώην συζύγου της

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Νεκρός 71χρονος Γερμανός που ανασύρθηκε του από τη θάλασσα

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Μπένι Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου κυβέρνηση συνασπισμού - «Για να σωθούν οι όμηροι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαϊδη: «Έφυγε» η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, σύντροφος του παλαίμαχου άσου

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος - Ξεσπά η κόρη του θύτη και του θύματος: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – H 4χρονη Αμέλια θα γιόρταζε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες – «Είμαι έτοιμη να πεθάνω», λέει η γιαγιά της

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

18:41WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Ingo Swann: Είχε «τηλεπαθητική όραση», τον προσέλαβε η CIA για το απόρρητο πρόγραμμα Stargate

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κιργιστάν: Παγιδευμένη ορειβάτης επί 10 ημέρες σε υψόμετρο 6.700 μέτρων - Σκοτώθηκε διασώστης

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Χταπόδι «ευχαρίστησε» μητέρα και κόρες αφού το διέσωσαν - Είχε «ξεβραστεί» στην στεριά - Δείτε βίντεο

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα» - Σοκάρει ο συζυγοκτόνος του Βόλου

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Ένας Έλληνας στο πλευρό του Τραμπ: Βοηθός υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας o Άρης Κουρκουμέλης

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί «συνέλαβαν» γάιδαρο που έκανε βόλτες στην Εθνική – Δείτε βίντεο

15:01WHAT THE FACT

Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

23:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες

22:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτοί που στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για ψυχοθεραπεία - Και δηλώνουν ευχαριστημένοι

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

20:03ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη απαντά: Πώς θα αποκτήσετε την ζωή που σας αξίζει - Το μυστικό βρίσκεται στο «νόημα»

11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το βράδυ που σκότωσε την κόρη της - Σοκάρει η κατάθεση της νοσοκόμας

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια οδηγό απορριμματοφόρου – «Μου έσπασαν το σαγόνι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ