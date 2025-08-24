Αυτές είναι οι νέες λέξεις στο λεξικό του Cambridge – Από το skibidi στο… delulu

Περισσότερες από 6.000 λέξεις ενσωματώνονται εφέτος στο Λεξικό του Cambridge, αντανακλώντας τη δυναμική της ψηφιακής εποχής και τη βαθιά επίδραση των κοινωνικών δικτύων στη σύγχρονη αγγλική γλώσσα.

Ανάμεσα στους νέους όρους ξεχωρίζουν οι λέξεις skibidi, tradwife και delulu, που προέρχονται από διαδικτυακές κοινότητες και καταγράφουν τις τελευταίες πολιτισμικές τάσεις.

«Ο τρόπος με τον οποίο το διαδίκτυο διαμορφώνει την αγγλική, είναι συναρπαστικός· αποτελεί καθήκον μας να τεκμηριώνουμε αυτές τις αλλαγές», ανέφερε ο Κόλιν ΜακΊντος, επικεφαλής λεξικογραφικών έργων στο Cambridge.

Skibidi

Το skibidi έγινε γνωστό μέσα από το viral βίντεο Skibidi Toilet στο YouTube, όπου ανθρώπινα κεφάλια εμφανίζονταν μέσα από λεκάνες. Τα παιδιά και οι χρήστες του TikTok άρχισαν να χρησιμοποιούν τη λέξη για έμφαση ή απλώς για αστείο. Σύμφωνα με το Λεξικό, μπορεί να σημαίνει cool ή bad, ή να χρησιμοποιείται χωρίς πραγματικό νόημα, όπως στη φράση: What the skibidi are you doing? (σ.σ. «Τι στο… skibidi κάνεις;»).

Ωστόσο, πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία δυσκολεύονται να αποδεχτούν τον όρο. Ο συγγραφέας Λι Εσκομπέδο, σε άρθρο στον Guardian, έγραψε ότι το skibidi brainrot συμβολίζει μία γενιά που «μιλάει άπταιστα την ειρωνεία αλλά στερείται νοήματος».

Tradwife

Ο όρος tradwife εμφανίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα τουλάχιστον από το 2020 και αφορά γυναίκες που υιοθετούν και προβάλλουν τον ρόλο της παραδοσιακής συζύγου. Μέσα από TikTok, Instagram και YouTube, παρουσιάζουν τη ζωή τους φροντίζοντας τον άντρα, τα παιδιά και το σπίτι.

Το λεξικό ορίζει την tradwife ως «γυναίκα που ζει αυτό τον ρόλο, ειδικά όταν τον μοιράζεται διαδικτυακά». Παρά τη δημοτικότητα, ο όρος έχει δεχθεί σφοδρή κριτική, καθώς αρκετοί θεωρούν ότι προωθεί ένα παρωχημένο και περιοριστικό μοντέλο για τις γυναίκες.

Delulu

Η λέξη delulu, συντομογραφία του delusional, έχει καθιερωθεί ιδιαίτερα στο TikTok. Το Λεξικό του Cambridge την ορίζει ως «την πίστη σε πράγματα που δεν είναι αληθινά, συνήθως επειδή το επιλέγεις». Παρ’ ότι εμφανίστηκε πριν από μία δεκαετία στον χώρο της κορεάτικης ποπ, για να χαρακτηρίσει θαυμαστές που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να πάνε σε ραντεβού με τα είδωλά τους, σήμερα χρησιμοποιείται ευρύτερα.

Broligarchy και άλλες νέες καταχωρήσεις

Ανάμεσα στις νέες λέξεις συναντάται και ο όρος broligarchy, που περιγράφει μία μικρή ομάδα εξαιρετικά πλούσιων και ισχυρών ανδρών, κυρίως από τον χώρο της τεχνολογίας, οι οποίοι διαθέτουν ή επιδιώκουν πολιτική επιρροή. Η λέξη προκύπτει από τον συνδυασμό των όρων bro (σ.σ. κολλητός / αδελφός) και oligarchy (ολιγαρχία).

Επιπλέον, στο λεξικό προστέθηκε ο όρος mouse jiggler, μία συσκευή ή λογισμικό που κρατά ενεργό τον υπολογιστή, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι εργάζεσαι – μία πρακτική που γνώρισε άνθηση στην εποχή της τηλεργασίας.

Τέλος, ο όρος work spouse περιγράφει τις ιδιαίτερες, σχεδόν οικογενειακές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ δύο συναδέλφων στον χώρο εργασίας, με αλληλοϋποστήριξη και εμπιστοσύνη.