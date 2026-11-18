Snapshot Η Apple κατηγορείται στη Γαλλία ότι δυσχεραίνει σκόπιμα την επισκευή iPhone εκτός εξουσιοδοτημένου δικτύου μέσω μηχανισμών λογισμικού.

Η δικαστική υπόθεση αφορά τα μοντέλα iPhone XS, 12, 13, 14, 15 και το iPhone SE 2022 για την περίοδο Νοεμβρίου 2021 έως Ιουλίου 2024.

Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να απενεργοποιεί λειτουργίες όπως το Face ID όταν γίνεται επισκευή με μη εξουσιοδοτημένα ανταλλακτικά.

Αν αποδειχθούν οι κατηγορίες, η Apple ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως 300.000 ευρώ και αξιώσεις αποζημίωσης από καταναλωτές.

Η υπόθεση έχει ευρύτερες επιπτώσεις για το δικαίωμα επισκευής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διατήρηση της διάρκειας ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών. Snapshot powered by AI

Η αγορά ενός νέου κινητού τηλεφώνου αποτελεί σημαντική οικονομική επένδυση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συσκευές υψηλής κατηγορίας. Ωστόσο, μια δικαστική έρευνα εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο ορισμένοι κατασκευαστές να δυσκολεύουν σκόπιμα τις επισκευές, οδηγώντας τους καταναλωτές στην αντικατάσταση συσκευών που θα μπορούσαν να εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

Αυτή ακριβώς είναι η υποψία που οδήγησε την Apple να βρεθεί αντιμέτωπη με δίκη στη Γαλλία, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2027. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Lusa, το οποίο επικαλείται πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η αμερικανική εταιρεία κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μηχανισμούς λογισμικού για να εμποδίζει ή να δυσχεραίνει την επισκευή διαφόρων μοντέλων iPhone εκτός του εξουσιοδοτημένου δικτύου της.

Ποια μοντέλα iPhone βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης

Οι υποψίες αφορούν πρακτικές που φέρεται να εφαρμόστηκαν από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2024 και καλύπτουν διαφορετικές γενιές συσκευών που κυκλοφόρησε η εταιρεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε το AFP, τα μοντέλα που περιλαμβάνονται στη δικαστική υπόθεση είναι τα iPhone XS, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 και iPhone 15, καθώς και το iPhone SE του 2022.

Ωστόσο, η συμπερίληψη των συγκεκριμένων συσκευών στη διαδικασία δεν σημαίνει ότι όλες οι μονάδες παρουσίασαν προβλήματα ή ότι έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε παρατυπία.

Η επισκευή εκτός Apple μπορεί να απενεργοποιήσει ορισμένες λειτουργίες

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται αφορά έναν μηχανισμό μέσω του οποίου το λειτουργικό σύστημα αναγνωρίζει τα εξαρτήματα που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή, χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους σειριακούς αριθμούς τους.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, το συγκεκριμένο σύστημα ενδέχεται να περιορίζει ή να απενεργοποιεί ορισμένες λειτουργίες όταν ένα εξάρτημα αντικαθίσταται εκτός του εξουσιοδοτημένου δικτύου του κατασκευαστή, ακόμη και αν το κινητό εξακολουθεί να είναι απολύτως λειτουργικό.

Στα παραδείγματα που αναφέρονται περιλαμβάνονται το Face ID, το σύστημα αναγνώρισης προσώπου και ξεκλειδώματος της συσκευής, καθώς και η δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης της μπαταρίας.

Τέτοιοι περιορισμοί θα μπορούσαν να καθιστούν λιγότερο ελκυστική την επιλογή ανεξάρτητων επισκευαστών για τους καταναλωτές.

Η Apple κατηγορείται ότι ενθαρρύνει την αγορά νέων συσκευών

Η υπόθεση συνδέεται με υποψίες για προγραμματισμένη απαξίωση, μια πρακτική που συνίσταται στη σκόπιμη μείωση της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος ή στη δημιουργία εμποδίων για την παρατεταμένη χρήση του, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η αντικατάστασή του από ένα νεότερο μοντέλο.

Σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στην έρευνα και την οποία επικαλείται το AFP, η γαλλική εισαγγελία εκτιμά ότι οι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν στα iPhone είχαν ως στόχο να δυσχεράνουν την επισκευή και την ανακατασκευή των συσκευών, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγορά καινούργιου εξοπλισμού.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε τον Δεκέμβριο του 2022 η γαλλική οργάνωση Halte à l'Obsolescence Programmée (HOP), η οποία δραστηριοποιείται κατά της προγραμματισμένης απαξίωσης και υπέρ της προστασίας του δικαιώματος των καταναλωτών στην επισκευή των προϊόντων τους.

Αντιμέτωπη με πρόστιμα και αξιώσεις αποζημίωσης η εταιρεία

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 17 Ιουνίου 2027 στο Παρίσι και αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις ημέρες. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης έχουν κληθεί να εμφανιστούν η Apple Inc., μητρική εταιρεία του ομίλου, και η Apple Distribution International.

Εφόσον αποδειχθούν οι καταγγελίες, η τεχνολογική εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως και 300.000 ευρώ ή χρηματική ποινή που θα υπολογιστεί με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών της.

Παράλληλα, η δικαστική διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για αξιώσεις αποζημίωσης από καταναλωτές που θα είναι σε θέση να αποδείξουν ότι υπέστησαν ζημία εξαιτίας των συγκεκριμένων πρακτικών.

Η Apple απορρίπτει τις κατηγορίες. Σε απάντησή της στο AFP, η εταιρεία δήλωσε ότι αμφισβητεί κατηγορηματικά τις καταγγελίες, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση για την υπόθεση.

Τι σημαίνει η δικαστική υπόθεση για όσους έχουν iPhone στην Ελλάδα

Παρότι η δίκη θα διεξαχθεί στη Γαλλία, η υπόθεση ενδέχεται να προκαλέσει ενδιαφέρον και στους καταναλωτές της Ελλάδας, ιδιαίτερα σε όσους διαθέτουν κάποιο από τα μοντέλα που αναφέρονται και έχουν ήδη απευθυνθεί σε ανεξάρτητα επισκευαστικά κέντρα.

Ωστόσο, η ύπαρξη της δικαστικής διαδικασίας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων συσκευών στην Πορτογαλία δικαιούνται αποζημίωση. Οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τις δικαστικές αποφάσεις, το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και την απόδειξη της ζημίας που ενδεχομένως υπέστησαν οι καταναλωτές.

Το ζήτημα αναδεικνύεται, παράλληλα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να ενισχύσει το δικαίωμα επισκευής και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, περιορίζοντας τόσο το κόστος για τους καταναλωτές όσο και την παραγωγή απορριμμάτων.

Έτσι, η απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς στη συζήτηση για την ελευθερία επιλογής επισκευαστικού κέντρου και την αντοχή των κινητών τηλεφώνων στον χρόνο.