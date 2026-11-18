Νέα τεχνολογία που μειώνει το βάρος των ηλεκτρικών, αλλά δυσκολεύει τις επισκευές
Το μεγάλο βάρος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις μπαταρίες τους, αλλά και στα περιβλήματα, τις βάσεις και τις ενισχύσεις που απαιτούνται για την τοποθέτησή τους.
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Οι δομικές μπαταρίες επιχειρούν να περιορίσουν αυτό το πρόσθετο φορτίο, αποτελώντας μέρος της κατασκευής του αυτοκινήτου.
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