Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 2015-2019.

Ο Νίκος Παππάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κρύβει τα επιχειρηματικά σχέδια του σχεδίου «Ηρακλής» και τονίζει ότι το δημόσιο θα καλύψει πιθανές απώλειες από τα δάνεια.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει την κατάργηση του «Ηρακλή» και την υιοθέτηση βιώσιμων ρυθμίσεων με προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται να ελεγχθεί και η δική του περίοδος διακυβέρνησης, επισημαίνοντας όμως την ύπαρξη προστασίας της πρώτης κατοικίας εκείνη την περίοδο.

Η Εξεταστική θεωρείται αναγκαία για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, με αναφορά στον αγώνα του Αλέκου Φλαμπουράρη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Snapshot powered by AI

Τη στήριξη όλων των βουλευτών στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων ζητά ο Νίκος Παππάς, στην εισήγησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη λειτουργία του σχεδίου «Ηρακλής» και την εποπτεία των funds και των servicers.«Από αυτούς τους ανθρώπους ξεκίνησε η πρωτοβουλία»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στους εκπροσώπους της πρωτοβουλίας «Η Δικαίωση», καθώς και στους συλλόγους δανειοληπτών που βρίσκονται στα θεωρεία της Βουλής.

«Από αυτούς τους ανθρώπους ξεκίνησε η σημερινή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία», τονίζει, εξηγώντας ότι η «Δικαίωση» διαμόρφωσε συγκεκριμένη πρόταση για τη διερεύνηση του συστήματος διαχείρισης των κόκκινων δανείων, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίθηκε να φέρει στη Βουλή.

Παρουσιάζει, μάλιστα, συγκεκριμένες περιπτώσεις δανειοληπτών που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους, παρά τις προσπάθειές τους να εξυπηρετήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

«Η κυβέρνηση κρύβει τα business plans»

Η βασική αιχμή της εισήγησης αφορά το σχέδιο «Ηρακλής», το οποίο ο Νίκος Παππάς χαρακτηρίζει «Κέρβερο».

«Εδώ έχουμε μια ριζική διαφορά. Μπουκέτα δανείων εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο. Αν δεν έχουν τα έσοδα που έχουν ορίσει στα business plans θα τους πληρώσει το δημόσιο. Και τα έσοδα ήδη έχουν πέσει έξω κατά 25%», επισημαίνει.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι «από το 2023 ζητούμε τα business plans. Η κυβέρνηση τα κρύβει», θέτοντας ερωτήματα για τον αριθμό των πλειστηριασμών, την εποπτεία των servicers, τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και τις ουσιαστικές αναδιαρθρώσεις οφειλών που έχουν πραγματοποιηθεί.

«Ο λαός δικαιούται να γνωρίζει. Η Βουλή οφείλει να εξετάσει. Με έγγραφα, στοιχεία και μαρτυρίες», υπογραμμίζει, συνδέοντας τη διερεύνηση και με τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2027.

«Να ελεγχθεί και η περίοδος 2015-2019»

Ο Νίκος Παππάς ξεκαθαρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο της Εξεταστικής και η περίοδος της δικής του διακυβέρνησης.

«Θα ήταν πολιτικά ανήθικο αν απαντούσαμε "ναι θα την προτείνουμε την εξεταστική αλλά υπό τον όρο να εξαιρέσετε από τον έλεγχο τη δική μας περίοδο"», αναφέρει.

Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι την περίοδο 2015-2019, παρά τα λάθη που μπορεί να έγιναν, υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας, επικαλούμενος την παράταση του νόμου Κατσέλη, τον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη και τον νόμο Φλαμπουράρη.

Παράλληλα, επαναφέρει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για κατάργηση του «Ηρακλή», αντικατάσταση του σημερινού μοντέλου διαχείρισης των κόκκινων δανείων και θεσμοθέτηση βιώσιμων ρυθμίσεων με προστασία της πρώτης κατοικίας.

Κάλεσμα προς όλους τους βουλευτές και αναφορά στον Φλαμπουράρη

Κλείνοντας, απευθύνει κάλεσμα και στους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας να υπερψηφίσουν την πρόταση, επιμένοντας ότι η Βουλή οφείλει να διερευνήσει ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, ανεξαρτήτως των πολιτικών διαφωνιών για το παρελθόν.

Η εισήγηση ολοκληρώνεται με αναφορά στον Αλέκο Φλαμπουράρη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, και στους αγώνες του για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

«Για εμάς, για την παράταξή μας, για το κόμμα μας, η σημερινή πρωτοβουλία είναι και μια υποχρέωση στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη», αναφέρει, καταλήγοντας με τη δέσμευση: «Να μη μείνει κανένας άνθρωπος μόνος του απέναντι στα funds. Να μη χαθεί κανένα σπίτι».

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