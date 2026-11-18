Snapshot Ο σχεδιασμός του σταθμού Ευαγγελισμός της Γραμμής 4 του Μετρό αλλάζει με νέα μέθοδο που μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών υπόγεια, περιορίζοντας τις παρεμβάσεις στο πάρκο Ριζάρη.

Οι τρεις είσοδοι του σταθμού αναδιατάσσονται, με την κεντρική είσοδο να τοποθετείται μπροστά από τη σημερινή έξοδο προς το πάρκο Ριζάρη.

Η νέα κατασκευαστική μέθοδος αξιοποιεί το υφιστάμενο εργοτάξιο στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στοχεύει στην προστασία των δέντρων και στην αποφυγή εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Απαιτούνται νέες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και τεχνικές μελέτες πριν ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου σχεδιασμού, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το πρόσθετο κόστος της υπόγειας κατασκευής εκτιμάται μεταξύ 50 και 100 εκατ. ευρώ, με την τελική αποτίμηση να προκύπτει μετά την οριστικοποίηση των μελετών. Snapshot powered by AI

Σε αναθεώρηση του σχεδιασμού για την κατασκευή του σταθμού Ευαγγελισμός της Γραμμής 4 του Μετρό προχωρούν οι αρμόδιοι φορείς, επιλέγοντας μια νέα μέθοδο που μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών υπόγεια, περιορίζοντας τις παρεμβάσεις στο πάρκο Ριζάρη και τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις στην περιοχή.

Ο σταθμός παραμένει στην αρχικά προβλεπόμενη θέση του, ωστόσο αλλάζουν η κατασκευαστική μέθοδος και η χωροθέτηση των τριών εισόδων του. Η νέα λύση, που έχει αποτελέσει αντικείμενο συνεννόησης και με τον Δήμο Αθηναίων, αποσκοπεί στην απεμπλοκή ενός από τα δυσκολότερα μέτωπα του έργου, χωρίς την ανάπτυξη εκτεταμένου επιφανειακού εργοταξίου.

Πώς θα κατασκευαστεί ο σταθμός Ευαγγελισμός

Βασική αλλαγή αποτελεί η αξιοποίηση του υφιστάμενου εργοταξίου στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, από το οποίο εξήλθε ο μετροπόντικας, για την πρόσβαση στον υπό κατασκευή σταθμό. Αντί της εκτεταμένης επιφανειακής εκσκαφής, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κάτω από το έδαφος.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να διατηρηθεί το μεγαλύτερο μέρος του πάρκου Ριζάρη, να προστατευθούν τα σημαντικότερα δέντρα και να αποφευχθούν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Κομβικό στοιχείο του αναθεωρημένου σχεδίου είναι η αναδιάταξη των τριών εισόδων. Η πρώτη μεταφέρεται στη συμβολή των οδών Ριζάρη και Βασιλέως Κωνσταντίνου, η δεύτερη χωροθετείται στην πλευρά του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, ενώ η τρίτη, που θα αποτελεί την κεντρική είσοδο, προβλέπεται μπροστά από τη σημερινή έξοδο του Μετρό προς το πάρκο Ριζάρη.

Στο τελευταίο σημείο θα απαιτηθεί περιορισμένη επιφανειακή εκσκαφή, με εργοταξιακή πρόσβαση από την πλευρά του Χίλτον, ώστε να αποφευχθεί η εκτεταμένη κατάληψη του πάρκου.

Εκκρεμούν οι εγκρίσεις – Ανοιχτό το κόστος

Παρά την πρόοδο των συνεννοήσεων, η εφαρμογή του νέου σχεδιασμού δεν μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Απαιτούνται η ολοκλήρωση των τεχνικών μελετών και η τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μέσω νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αναθεώρησης της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ενώ σημαντική εκκρεμότητα παραμένει το πρόσθετο κόστος της υπόγειας κατασκευής.

Παλαιότερες εκτιμήσεις του αναδόχου έκαναν λόγο για επιβάρυνση περίπου 50 εκατ. ευρώ, ενώ νεότερες, μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ανεβάζουν το ποσό έως τα 100 εκατ. ευρώ. Η τελική αποτίμηση θα προκύψει μετά την οριστικοποίηση των μελετών και τον προσδιορισμό των πρόσθετων εργασιών.

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