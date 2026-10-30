Σκωτία: Στο μικροσκόπιο των αρχών η επίσκεψη Άντριου, Έπσταϊν και Μάξγουελ στο κάστρο Μπαλμόραλ

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Express, οι έρευνες σχετίζονται με ισχυρισμούς ότι γυναίκες μεταφέρθηκαν παράνομα στο κτήμα του Μπάλμοραλ

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Σκωτία: Στο μικροσκόπιο των αρχών η επίσκεψη Άντριου, Έπσταϊν και Μάξγουελ στο κάστρο Μπαλμόραλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι αρχές της Σκωτίας διεξάγουν έρευνες για την επίσκεψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξουελ στο Κάστρο Μπαλμόραλ.
  • Φωτογραφίες από το 1999 δείχνουν τον Έπσταϊν και τη Μάξουελ στην ξύλινη καλύβα Glen Beg εντός του βασιλικού κτήματος, καθώς και τους δύο τους να κυνηγούν στο Μπαλμόραλ.
  • Οι έρευνες είναι σε αρχικό στάδιο και βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, με σεβασμό στις ανάγκες των θυμάτων, χωρίς να επιβεβαιώνονται λεπτομέρειες δημοσίως.
  • Πολλές αστυνομικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου ερευνούν επίσης υποθέσεις που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας.
  • Ο Άντριου έχασε τους βασιλικούς του τίτλους το 2022 λόγω της σχέσης του με τον Έπσταϊν και έχει συλληφθεί και ανακριθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά, αλλά αρνείται τις κατηγορίες.
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Οι αρχές της Σκωτίας ανακοίνωσαν έχουν λάβει «πληροφορίες» και ότι «διεξάγουν έρευνες» σχετικά με το χρονικό διάστημα που ο Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίντσορ, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξουελ πέρασαν στο Κάστρο Μπάλμοραλ, το ιδιωτικό κτήμα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στη Σκωτία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν επισκέφθηκε το Μπαλμόραλ το 1999, κατόπιν πρόσκλησης του τότε πρίγκιπα Άντριου.

Μάλιστα, μία φωτογραφία που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας από την συγκεκριμένη περίοδο, απεικονίζει τον Έπσταϊν και τη Μάξουελ, στενή συνεργάτιδα του καταδικασμένου παιδόφιλου, η οποία εκτίει σήμερα ποινή φυλάκισης, να χαλαρώνουν στην ξύλινη καλύβα Glen Beg εντός του εν λόγω βασιλικού κτήματος.

Έπσταϊν - Μάξγουελ

Ο Έπσταϊν και η Μάξουελ χαλαρώνουν στην ξύλινη καλύβα Glen Beg εντός του εν λόγω βασιλικού κτήματος

Παράλληλα, φωτογραφίες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να απεικονίζουν τον Άντριου και τον Έπσταϊν να κυνηγούν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Express, οι έρευνες σχετίζονται με ισχυρισμούς ότι γυναίκες μεταφέρθηκαν παράνομα στο κτήμα του Μπάλμοραλ, το οποίο βρίσκεται στα Σκωτσέζικα Χάιλαντς.

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Σκωτίας δήλωσε: «Έχουμε λάβει πληροφορίες και βρίσκονται σε εξέλιξη ενεργές έρευνες, οι οποίες όμως είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Όλες οι έρευνες βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, με τις ανάγκες των επιζώντων θυμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των ερευνών. Δεν θα επιβεβαιώναμε ποτέ λεπτομέρειες σχετικά με εν εξελίξει έρευνες, και θα ήταν ακατάλληλο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια».

Έπσταϊν - Μάξγουελ

Ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ για κυνήγι στο Μπάλμοραλ

Πολλές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων η Αστυνομία του Thames Valley, η Μητροπολιτική Αστυνομία και η Αστυνομία του Surrey, διεξάγουν επίσης έρευνες που συνδέονται με τη δημοσιοποίηση των φακέλων Έπσταϊν, όπως επιβεβαίωσε το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας.

Το Κάστρο Μπαλμόραλ, που βρίσκεται στα Σκωτσέζικα Χάιλαντς, ανήκει στην βρετανική οικογένεια από το 1852. Αποτελεί ένα «πολύτιμο καταφύγιο για οικογένεια» και είναι το μέρος όπου άφησε την τελευταία της πνοή η βασίλισσα Ελισάβετ Β', το 2022, σε ηλικία 96 ετών.

Κάστρο Μπαλμόραλ

Το Κάστρο Μπαλμόραλ

Στα τέλη του 2025, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον αδελφό του τόσο τον τίτλο του πρίγκιπα όσο και εκείνον του δούκα, αφού ήρθαν στο φως λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο πρώην Δούκας του Γιορκ συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου, ανήμερα της ημέρας των 66ων γενεθλίων του, ως ύποπτος για για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος, έπειτα από καταγγελίες ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Άντριου ανακρίθηκε από τις αρχές και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

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