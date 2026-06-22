Σάλος με τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου: Η απόδραση με το ιδιωτικό τζετ Άραβα μεγιστάνα

Snapshot Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου ταξίδεψε κρυφά στη Γαλλία με ιδιωτικό τζετ, προσφορά Άραβα δισεκατομμυριούχου, για δωρεάν πολυτελείς διακοπές σε ιπποτροφείο.

Κατά την παραμονή του στη Βρετάνη απόλαυσε ιππασία, καλό φαγητό και κρασί, φιλοξενούμενος του μεγιστάνα Μοχάμεντ Μπέικερ, ειδικού στα αθλητικά είδη.

Τρεις μέρες μετά την επιστροφή του στη Βρετανία, ο Άντριου εμφανίστηκε με σοβαρά μελανιασμένο πρόσωπο, πιθανώς λόγω ατυχήματος στη Γαλλία.

Ο Μπέικερ έχει στενές σχέσεις με ηγεμόνες των ΗΑΕ και φέρεται να προσέφερε στον Άντριου ακόμα και κατοικία με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Ο Άντριου έχει χάσει τους βασιλικούς τίτλους και τα καθήκοντά του από το 2019 λόγω του σκανδάλου με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά διατηρεί σημαντικές επαφές με πλούσιους Άραβες. Snapshot powered by AI

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ εγκατέλειψε κρυφά την εξορία του στο κτήμα Σάντριγχαμ για να απολαύσει πολυτελείς δωρεάν διακοπές, προσφορά ενός Άραβα δισεκατομμυριούχου, αποκαλύπτει η Daily Mail. Ο πρώην Δούκας του Γιορκ απόλαυσε ένα χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο στη Βρετάνη ως VIP καλεσμένος ενός μεγιστάνα εκτροφής αλόγων από τα ΗΑΕ.

Προσκλήθηκε από τον δισεκατομμυριούχο των αθλητικών ειδών Mοχάμεντ Μπέικερ για να μείνει στο φημισμένο αγρόκτημά του που βρίσκεται σε μια αγροτική τοποθεσία κοντά στο St Malo στη βορειοδυτική Γαλλία .Το ταξίδι του μάλιστα μπορεί να κατέληξε σε ένα σοβαρό ατύχημα, επειδή μόλις 72 ώρες μετά την επιστροφή στο σπίτι του στο Νόρφολκ, ο Άντριου φωτογραφήθηκε με ένα άσχημα μελανιασμένο πρόσωπο - που σημαίνει ότι ο μυστηριώδης τραυματισμός που τον προκάλεσε είναι πιθανό να συνέβη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Γαλλία.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας φέρεται να ταξίδεψε στο αεροδρόμιο Ντινάρ από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νόριτς με ιδιωτικό τζετ, χορηγία του Μπέικερ το Σάββατο 30 Μαΐου, περνώντας τρεις ημέρες στο απομακρυσμένο συγκρότημα στάβλων, πριν επιστρέψει το βράδυ της Δευτέρας 1ης Ιουνίου. Η πολυσυζητημένη φωτογραφία με τις μελανιές τραβήχτηκε το πρωί της 4ης Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Άντριου έκανε ιππασία σε μια απέραντη γαλλική παραλία, έπαιξε μπόουλινγκ σε μια ιστορική αυλή και απόλαυσε πλούσια γεύματα που ετοίμασε ένας ιδιωτικός σεφ. Η μυστική απόδραση πιστεύεται ότι έγινε κατόπιν πρότασης και με έξοδα του οικοδεσπότη του. Ο Άντριου πέρασε τις τρεις ημέρες στο απέραντο κτηνοτροφείο του μεγιστάνα του Κόλπου, το MAB Stables, το οποίο φιλοξενεί περίπου 130 καθαρόαιμα άλογα και τα πουλάρια τους.

Ο Μπέικερ - ο οποίος χρησιμοποιεί το αρχικό Α ως επιχειρηματικό φόρο τιμής - είναι δισεκατομμυριούχος με εκτεταμένες επιχειρηματικές και κοινωνικές επαφές σε όλη τη Μέση Ανατολή. Παρά το χαμηλό προφίλ της η επίσκεψη του Άντριου, έγινε γνωστή στους ντόπιους.

Ένας από αυτούς ήταν ο καταξιωμένος Γάλλος εκπαιδευτής αλόγων κούρσας Arthur Desprez, ο οποίος διατηρεί τη δική του ιππική επιχείρηση, Ecurie Desprez, κοντά στο ιπποτροφείο του Μπέικερ και έχει συναλλαγές μαζί του. «Ο πρίγκιπας Άντριου ήταν φιλοξενούμενος του Μοχάμεντ Μπέικερ. Έμεινε στο σπίτι του» δήλωσε στη Mail

To ταξίδι επιβεβαίωσε και ένας αγρότης που είπε ότι ο εκπτωτος πρίγκιπας ήρθε για λίγες μέρες και είχε μαζί του ένα σωματοφύλακα «Ο Μοχάμεντ ήταν στη Γαλλία για λίγες μέρες και πρέπει να τον προσκάλεσε να μείνει. Ήταν ένα χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο. Έκαναν ιππασία μαζί.»

Ο Μπέικερ, 38 ετών, είναι ο βασιλιάς των αθλητικών παπουτσιών στη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία - με επικερδείς διασυνδέσεις με μάρκες υποδημάτων και αθλητικών ειδών όπως η Nike και η Puma. Δεν υπήρχε προηγουμένως καμία γνωστή σχέση μεταξύ του ίδιου και του Άντριου, αλλά σαφώς έχουν κοινές επαφές.

Ο Μπέικερ διορίστηκε προσωπικά ως εμπορικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ηγεμόνα του Ντουμπάι, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ. Εν τω μεταξύ, ο Άντριου έχει συναντηθεί πολλές φορές με τον Σεΐχη Αλ Μακτούμ με τον δικό του πρώην ρόλο ως εμπορικός απεσταλμένος, καθώς και σε ιδιωτικές εκδηλώσεις, όπως ιπποδρομίες.

Ο Σεΐχης Μακτούμ είχε επίσης μακρά φιλία με τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β' λόγω της κοινής τους αγάπης για τα άλογα και τις ιπποδρομίες. Ο Σεΐχης ήταν τακτικός καλεσμένος της εκλιπούσας βασίλισσας στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και περνούσαν χρόνο μαζί σε πολυάριθμες εκδηλώσεις - με τον αγαπημένο της γιο, Άντριου, να είναι συχνά παρών.

Ο Μπέικερ έχει επίσης στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχγιάν, ο οποίος φέρεται να προσέφερε στον Άντριου μια κατοικία με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο βασίλειο ως καταφύγιο, μετά την περιπέτεια της απώλειας των τίτλων του. Ενώ η τοξική σχέση του έκπτωτου πρίγκιπα με τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν τον έχει καταστήσει παρία στη Δύση, το σκάνδαλο είχε πολύ μικρότερο αντίκτυπο στο μακροχρόνιο δίκτυο πλούσιων Αράβων επαφών του.

Ο Άντριου και ο Μπέικερ μοιράζονται επίσης σαφώς την ίδια αγάπη για τα άλογα - ο Άντριου έχει φωτογραφηθεί πολλές φορές να ιππεύει από τότε που η ζωή του είχε κατακλυστεί από σκάνδαλο, ενώ ο Μπέικερ παρακολουθεί τακτικά ιππικές εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη και επισκέπτεται και τους δικούς του στάβλους.

Μετά από μια δεκαετία στο τιμόνι μιας εταιρείας που ιδρύθηκε πριν από σχεδόν 50 χρόνια από τον πατέρα του, την Gulf Marketing Group, ο Μπέικερ συνεχίζει να επεκτείνει το ήδη ευρύ φάσμα επιχειρηματικών συμφερόντων της. Αλλά ο ακρογωνιαίος λίθος της περιουσίας του βασίζεται στην πώληση αθλητικών ειδών σε όλη τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Μόλις τον περασμένο μήνα ονομάστηκε ανάμεσα στους 100 «πιο ισχυρούς Άραβες» από ένα περιοδικό του Κόλπου, γεγονός που μοιράστηκε με υπερηφάνεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2019, η εκλιπούσα Βασίλισσα ανάγκασε τον δεύτερο γιο της να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα και να τερματίσει το φιλανθρωπικό του έργο μετά την αποτυχία του να εξηγήσει τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν σε μια καταστροφική συνέντευξη με την Έμιλι Μέιτλις του BBC.Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, ο Άντριου έχασε τους βασιλικούς του τίτλους.

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