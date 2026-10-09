Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου έλαβε αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της μίσθωσης της έπαυλής του

Η περιουσία του Στέμματος (Britain's Crown Estate), που διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία του βασιλιά Καρόλου, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ παρέδωσε τη μίσθωση του Royal Lodge περισσότερα από 50 χρόνια νωρίτερα από τη λήξη της, γεγονός που του δίνει το δικαίωμα αποζημίωσης ύψους 302.000 λιρών

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Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου έλαβε αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της μίσθωσης της έπαυλής του
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  • Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου έλαβε αποζημίωση ύψους 302.000 λιρών για την πρόωρη λήξη της μίσθωσης της έπαυλής του.
  • Η μίσθωση του Royal Lodge παραδόθηκε πάνω από 50 χρόνια νωρίτερα, μειώνοντας την καθαρή δαπάνη του Άντριου σε 1,5 εκατομμύρια λίρες μετά από προηγούμενες επισκευές.
  • Ο Άντριου είχε ήδη επενδύσει 7,5 εκατομμύρια λίρες για την ανακαίνιση της κατοικίας των 30 δωματίων πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.
  • Την ίδια στιγμή, η βρετανική αστυνομία ακύρωσε τα εντάλματα έρευνας που σχετίζονταν με τον Άντριου, ενώ η έρευνα για την υπόθεσή του συνεχίζεται.
  • Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ενημέρωσε τον Άντριου ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ιδιωτικά κεφάλαια του βασιλιά για τη νομική του υπεράσπιση.
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Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, έλαβε αποζημίωση ύψους 302.000 λιρών, αφού αναγκάστηκε να τερματίσει πρόωρα τη μίσθωση της έπαυλής του, μετά τις αποκαλύψεις για τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, Τζέφρι Έπσταϊν.

Πέρυσι, ο Βρετανός μονάρχης αφαίρεσε από τον Άντριου, ο οποίος πλέον ονομάζεται Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, τον τίτλο του πρίγκιπα και τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την κατοικία του στο Ουίνδσορ, καθώς η βασιλική οικογένεια επιδίωκε να αποστασιοποιηθεί από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Ο Άντριου ήταν ύποπτος για τη διαρροή εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων προς τον Έπσταϊν, κατά την περίοδο που ο πρώην πρίγκιπας υπηρετούσε ως Βρετανός εκπρόσωπος εμπορίου (μεταξύ 2001 και 2011). Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η περιουσία του Στέμματος (Britain's Crown Estate), που διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία του βασιλιά Καρόλου, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ παρέδωσε τη μίσθωση του Royal Lodge περισσότερα από 50 χρόνια νωρίτερα από τη λήξη της, γεγονός που του δίνει το δικαίωμα αποζημίωσης ύψους 302.000 λιρών.

Σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης, ο Άντριου είχε επίσης καταβάλει 1,8 εκατομμύρια λίρες για τη χρηματοδότηση αναγκαίων επισκευών στο ακίνητο, ωστόσο η αποζημίωση μείωσε το ποσό αυτό στις 1,5 εκατομμύρια λίρες, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Crown Estate.

Ο Άντριου είχε ήδη δαπανήσει 7,5 εκατομμύρια λίρες για την ανακαίνιση του ακινήτου των 30 δωματίων, όταν εγκαταστάθηκε εκεί για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

«Η μίσθωση για το Royal Lodge έληξε και η προσοχή μας στρέφεται πλέον σταθερά στη μελλοντική του χρήση και στις ευκαιρίες δημιουργίας πρόσθετης οικονομικής αξίας για τη χώρα, μέσω της πρόωρης επιστροφής του», δήλωσε εκπρόσωπος της Crown Estate.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα εντάλματα έρευνας που είχε εκδόσει για κατοικίες που συνδέονταν με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, εκδόθηκαν με εσφαλμένο τρόπο και πρέπει να ακυρωθούν, προσθέτοντας ωστόσο ότι η έρευνα που ακολούθησε τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εν μέσω εντατικού ελέγχου των βασιλικών οικονομικών, πηγή από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο πρώην πρίγκιπας ενημερώθηκε πως χρήματα που παρέχονται από ιδιωτικά κεφάλαια του βασιλιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της νομικής του υπεράσπισης.

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