Βρετανία: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου κερδίζει νομική μάχη - «Παράνομες» οι έφοδοι της αστυνομίας

Snapshot Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου κέρδισε νομική μάχη καθώς η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση παραδέχτηκε ότι τα εντάλματά της ήταν παράνομα.

Η αστυνομία εκτέλεσε εφόδους σε βασιλικές ιδιοκτησίες του Άντριου με εντάλματα που δεν εκδόθηκαν βάσει του σωστού νομοθετήματος.

Υπάρχει πιθανότητα να επιστραφούν όλα τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν κατά τις εφόδους.

Ο Άντριου αρνείται τις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο βασιλιάς χρηματοδοτεί τα έξοδα διαβίωσης του Άντριου, αλλά δεν καλύπτει τα νομικά του έξοδα, ενώ ο Άντριου είναι ο πρώτος βασιλικός που αμφισβητεί δικαστικά ποινική διαδικασία μετά τον Κάρολο Α' το 1649. Snapshot powered by AI

Μία αναπάντεχη εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή στο σκάνδαλο Έπσταϊν, καθώς κατήγαγε την πρώτη νομική νίκη του.

Ο Άντριου ξεκίνησε νομική αμφισβήτηση κατά της αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση σχετικά με εντάλματα που εκδόθηκαν από δικαστή τον Φεβρουάριο, βάσει των οποίων οι αστυνομικοί ερεύνησαν τις βασιλικές ιδιοκτησίες του, και είχαν ως αποτέλεσμα την προσωρινή σύλληψή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι αστυνομικοί πήραν αντικείμενα «που δεν συνδέονται με την ποινική έρευνα» .

Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση παραδέχτηκε στο Βασιλικό Δικαστήριο. ότι τα εντάλματά της ήταν παράνομα, καθώς δεν εκδόθηκαν βάσει του σωστού νομοθετήματος.

Η σημερινή απόφαση θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι αστυνομικοί μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψουν όλα όσα κατέσχεσαν.

Η αστυνομία έκανε έφοδο στο Sandringham και στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ στα 66α γενέθλια του Άντριου πριν τον συλλάβει προσωρινά ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

Η σύλληψη-βόμβα του Άντριου ακολούθησε ισχυρισμούς ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του πρίγκιπα και δούκα της Υόρκης λόγω των διασυνδέσεών του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσαν ότι παρά το γεγονός ότι ο βασιλιάς χρηματοδοτεί τα έξοδα διαβίωσης του Άντριου, ο μονάρχης δεν παρέχει χρήματα για τη νομική αξίωση.

Η προσπάθειά του για δικαστικό έλεγχο τον καθιστά τον πρώτο βασιλικό που αμφισβήτησε τη νομιμότητα της ποινικής διαδικασίας εναντίον του μετά τον Κάρολο Α' το 1649.