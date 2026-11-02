Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ανάμεσά τους 12 ξένοι

Snapshot Έχουν ταυτοποιηθεί 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ούρδα της Ισπανίας, με 12 εξ αυτών να είναι ξένοι υπήκοοι.

Ανάμεσα στους ξένους νεκρούς βρίσκονται τέσσερις Αμερικανοί και πολίτες από δέκα άλλες χώρες.

Τρεις αγνοούμενοι, δύο Αυστραλοί και ένας Ιάπωνας, θεωρούνται τα θύματα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και ανάλυσης DNA, ενώ έχουν ενημερωθεί οι οικογένειες 60 θυμάτων.

Το δυστύχημα προκλήθηκε από σύγκρουση τρένου υψηλής ταχύτητας με ακινητοποιημένο συρμό, και διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες που επέτρεψαν τη συνέχιση της πορείας του δεύτερου συρμού. Snapshot powered by AI

Στην ταυτοποίηση 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ούρδα της Ισπανίας έχουν προχωρήσει οι αρχές, ενώ τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/11), ανάμεσα στους νεκρούς που έχουν αναγνωριστεί βρίσκονται 54 Ισπανοί και 12 ξένοι υπήκοοι. Πρόκειται για τέσσερις Αμερικανούς και από έναν πολίτη της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τυνησίας, της Πορτογαλίας, του Μεξικού, της Τσεχίας και της Αργεντινής.

Οι τρεις υποθέσεις εξαφάνισης που παραμένουν ανοιχτές αφορούν δύο Αυστραλούς και έναν Ιάπωνα. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τα τρία θύματα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ αναμένεται η άφιξη συγγενών τους στην Ισπανία για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

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Συνεχίζεται η ταυτοποίηση των θυμάτων

Όπως ανακοίνωσαν οι ισπανικές δικαστικές και ιατροδικαστικές αρχές, από τις 66 ταυτοποιήσεις, οι 53 πραγματοποιήθηκαν μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και οι υπόλοιπες 13 με ανάλυση DNA. Μέχρι στιγμής έχουν ενημερωθεί οι οικογένειες 60 θυμάτων, ενώ 47 σοροί έχουν τεθεί στη διάθεση των συγγενών τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη (28/10), όταν τρένο υψηλής ταχύτητας της κρατικής Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου συρμού της ιδιωτικής Iryo, κοντά στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο. Το τρένο της Iryo είχε σταματήσει λόγω βλάβης στο σύστημα ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες επετράπη στον δεύτερο συρμό να συνεχίσει την πορεία του.

Πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία μέσα στο 2026, μετά τη σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία τον περασμένο Ιανουάριο, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους. Η νέα τραγωδία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.