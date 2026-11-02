Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ανάμεσά τους 12 ξένοι

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 12 ξένοι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων τέσσερις Αμερικανοί.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ανάμεσά τους 12 ξένοι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έχουν ταυτοποιηθεί 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ούρδα της Ισπανίας, με 12 εξ αυτών να είναι ξένοι υπήκοοι.
  • Ανάμεσα στους ξένους νεκρούς βρίσκονται τέσσερις Αμερικανοί και πολίτες από δέκα άλλες χώρες.
  • Τρεις αγνοούμενοι, δύο Αυστραλοί και ένας Ιάπωνας, θεωρούνται τα θύματα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.
  • Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και ανάλυσης DNA, ενώ έχουν ενημερωθεί οι οικογένειες 60 θυμάτων.
  • Το δυστύχημα προκλήθηκε από σύγκρουση τρένου υψηλής ταχύτητας με ακινητοποιημένο συρμό, και διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες που επέτρεψαν τη συνέχιση της πορείας του δεύτερου συρμού.
Snapshot powered by AI

Στην ταυτοποίηση 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ούρδα της Ισπανίας έχουν προχωρήσει οι αρχές, ενώ τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/11), ανάμεσα στους νεκρούς που έχουν αναγνωριστεί βρίσκονται 54 Ισπανοί και 12 ξένοι υπήκοοι. Πρόκειται για τέσσερις Αμερικανούς και από έναν πολίτη της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τυνησίας, της Πορτογαλίας, του Μεξικού, της Τσεχίας και της Αργεντινής.

Οι τρεις υποθέσεις εξαφάνισης που παραμένουν ανοιχτές αφορούν δύο Αυστραλούς και έναν Ιάπωνα. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τα τρία θύματα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ αναμένεται η άφιξη συγγενών τους στην Ισπανία για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Συνεχίζεται η ταυτοποίηση των θυμάτων

Όπως ανακοίνωσαν οι ισπανικές δικαστικές και ιατροδικαστικές αρχές, από τις 66 ταυτοποιήσεις, οι 53 πραγματοποιήθηκαν μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και οι υπόλοιπες 13 με ανάλυση DNA. Μέχρι στιγμής έχουν ενημερωθεί οι οικογένειες 60 θυμάτων, ενώ 47 σοροί έχουν τεθεί στη διάθεση των συγγενών τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη (28/10), όταν τρένο υψηλής ταχύτητας της κρατικής Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου συρμού της ιδιωτικής Iryo, κοντά στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο. Το τρένο της Iryo είχε σταματήσει λόγω βλάβης στο σύστημα ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες επετράπη στον δεύτερο συρμό να συνεχίσει την πορεία του.

spain.jpg

Πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία μέσα στο 2026, μετά τη σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία τον περασμένο Ιανουάριο, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους. Η νέα τραγωδία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:12ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδαραβικοί βομβαρδισμοί στην Υεμένη – Οι Χούθι καταγγέλλουν πλήγμα στο στρατηγικό λιμάνι Ρας Ίσα

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ανάμεσά τους 12 ξένοι υπήκοοι

03:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι πύραυλοί μας θα φτάσουν στην Ευρώπη» – Ευθεία προειδοποίηση Μοτακί για ενδεχόμενο νέου πολέμου

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε πλήρη εξέλιξη η νέα κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Το «παζάρι» του Ζελένσκι: Θέλει Patriot με αντάλλαγμα το τέλος των πληγμάτων στα ρωσικά διυλιστήρια

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 186 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ)

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προς Ιράν: «Ή θα κάνουν συμφωνία ή θα τελειώσουμε εμείς τον πόλεμο»

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πολιτική σύγκρουση για τα επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις της Gen Z – Σκληρές ποινές ζητά ο Ντόμπριντ

01:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι – Παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Καθαρή νίκη της Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές – Το μήνυμα για τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει ότι δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες και εξερράγησαν

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργούν αύριο τα σχολεία στη Γκράβα - Επιστολή Δούκα στους διευθυντές

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Συγκεντρώσεις για την πολύνεκρη τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ - Βίντεο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών

23:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 54χρονος στη Μεταμόρφωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν δύο άτομα με 32 κιλά κατεργασμένης κάνναβης - Διακινούσαν μεγάλες ποσότητες στην Αθήνα

23:09LIFESTYLE

Τζέιμς Μποντ: Ποιος Βρετανός ηθοποιός είναι «φαβορί» για τον ρόλο του θρυλικού κατασκόπου

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές εκλογές: Δικαστής απορρίπτει προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ για τις κάλπες στην Αλάσκα

22:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος συντρίβεται πάνω σε σπίτια – Βίντεο

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Δύο τυχεροί μοιράστηκαν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε πλήρη εξέλιξη η νέα κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Η σύζυγος του Φιρινίδη είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ και ο ίδιος είχε καταγγείλει επίθεση από κουκουλοφόρους

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Δύο τυχεροί μοιράστηκαν 1.000.000 ευρώ

22:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος συντρίβεται πάνω σε σπίτια – Βίντεο

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Αυτός είναι ο 37χρονος πίσω από την απάτη με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του στον λαιμό και την πλάτη

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

21:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγια για τον Νοέμβριο - Απορρόφηση αυξήσεων στα «πράσινα», νέα προσφορά στα «μπλε» 

03:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι πύραυλοί μας θα φτάσουν στην Ευρώπη» – Ευθεία προειδοποίηση Μοτακί για ενδεχόμενο νέου πολέμου

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ανάμεσά τους 12 ξένοι υπήκοοι

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν από σήμερα νωρίτερα σταθμοί Μετρό - Δείτε αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια

15:19ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική πρόκληση: «Στρατός-φάντασμα η Ελλάδα – Με δανεικά όπλα έκανε επίδειξη ισχύος η Αθήνα»

01:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι – Παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 186 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ