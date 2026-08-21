Ουκρανία: Ζητάει τη βοήθεια του Έλον Μασκ για να χτυπήσει εκτοξευτές πυραύλων της Ρωσίας

Snapshot Η Ουκρανία ζητά άδεια από τον Έλον Μασκ για να χρησιμοποιήσει drones με σύστημα Starlink σε επιθέσεις κατά ρωσικών εκτοξευτών πυραύλων.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους να διευκολύνουν την πρόσβαση στο σύστημα Starlink για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η Ουκρανία επιδιώκει εναλλακτικές στρατηγικές για να μειώσει την εξάρτησή της από τα αμερικανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot.

Υπάρχει έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης Patriot λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις του Ζελένσκι για αποστολή περισσότερων πυραύλων.

Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να αγοράσει τους απαιτούμενους πυραύλους και ζητά αποφάσεις κυρίως από τις ΗΠΑ για την παροχή τους. Snapshot powered by AI

Ουκρανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν την έγκριση του δισεκατομμυριούχου, Έλον Μασκ προκειμένου να χρησιμοποιήσουν drones εξοπλισμένα με Starlink για να χτυπήσουν εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η Ουκρανία θα χρειαστεί την έγκριση του επικεφαλής της Starlink, Έλον Μασκ, όπως ανέφεραν οι FT. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει προσφερθεί να βοηθήσει την Ουκρανία, αλλά έχει επίσης κάνει επικριτικές δηλώσεις για τη χώρα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους να διευκολύνουν την πρόσβαση της Ουκρανίας στο σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών Starlink του Έλον Μασκ, με σκοπό την καθοδήγηση επιθέσεων εντός ρωσικού εδάφους.

Το Κίεβο αναζητά εναλλακτικές στρατηγικές για να μειώσει την εξάρτησή του από τα αμερικανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των επιθέσεων της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Μέχρι στιγμής η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη σε αναχαιτιστικούς πυραύλους και εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Ζελένσκι: Νέα έκκληση για πυραύλους αναχαίτισης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε έκκληση σήμερα για την αποστολή περισσότερων πυραύλων αναχαίτισης Patriot. Ωστόσο τα αποθέματα των συγκεκριμένων πυραύλων είναι χαμηλά εξαιτίας των πολέμων στο Ιράν και στην Ουκρανία.

«Χρειαζόμαστε πυραύλους για τα Patriot, και μόνο οι εταίροι μας μπορούν να τους παρέχουν. Δεν μιλάμε για δωρεές. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να αγοράσει τα όπλα που χρειαζόμαστε. Αυτό που έχει σημασία είναι να ληφθούν αποφάσεις, πρώτα και κύρια στις ΗΠΑ. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους βοηθούν την Ουκρανία να σώσει ζωές», δήλωσε ο Ζελένσκι.