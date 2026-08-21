Ρωσία: Αυξάνει την πίεση στην Ιαπωνία – Άσκηση με πραγματικούς πυραύλους και πυρηνικό υποβρύχιο

Οι ρωσικές ασκήσεις έγιναν στις Κουρίλες Νήσους, τις οποίες διεκδικεί 150 χρόνια η Ιαπωνία

Εύη Απολλωνάτου

Ρωσία: Αυξάνει την πίεση στην Ιαπωνία – Άσκηση με πραγματικούς πυραύλους και πυρηνικό υποβρύχιο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρωσία πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικούς πυραύλους και πυρηνικό υποβρύχιο κοντά στις Κουρίλες Νήσους, που διεκδικεί η Ιαπωνία εδώ και 150 χρόνια.
  • Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από υποβρύχιο, καταδρομικό και το σύστημα παράκτιας άμυνας «Bastion» και έπληξαν στόχους σε απόσταση άνω των 300 χιλιομέτρων.
  • Η Ιαπωνία καταδίκασε την άσκηση ως αντίθετη στη θέση της και απαράδεκτη, ενώ η επίσκεψη Πούτιν στα νησιά προκάλεσε ένταση και διαμαρτυρίες.
  • Η διαμάχη για τις Κουρίλες Νήσους εμποδίζει την υπογραφή συνθήκης ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Ο Πούτιν δήλωσε πρόθεση για λύση μέσω συνθήκης ειρήνης, αλλά οι προοπτικές διαλόγου παραμένουν περιορισμένες μετά την αποτυχία συμφωνίας επί Σίνζο Άμπε.
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Αποφασισμένη να αυξήσει την ένταση και την πίεση στην Ιαπωνία είναι η Μόσχα. Οι ρωσικές δυνάμεις διεξήγαγαν μία σπάνια στρατιωτική άσκηση με πραγματικούς πυραύλους και την συμμετοχή πολεμικών πλοίων και ενός πυρηνικού υποβρυχίου κοντά στις Κουρίλες Νήσους, οι οποίες διεκδικούνται από το Τόκιο εδώ και 150 χρόνια.

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από ένα πυρηνικό υποβρύχιο, ένα καταδρομικό και το σύστημα παράκτιας άμυνας «Bastion» γύρω από τις Κουρίλες Νήσους, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Ρωσικός Στόλος του Ειρηνικού.

Ωστόσο δεν έδωσε στη δημοσιότητα την ημερομηνία που διεξήχθη η άσκηση. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, οι ρωσικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν και χτύπησαν επιτυχημένα στόχους που βρίσκονταν σε απόσταση άνω των 300 χιλιομέτρων.

Ο Στόλος του Ειρηνικού της Ρωσίας δεν έδωσε την ακριβή τοποθεσία της άσκησης αλλά έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για τις Κουρίλες Νήσους, αφού το ρωσικό σύστημα παράκτιας άμυνας «Bastion» έχει τοποθετηθεί από το 2016 στο νησί Ιτουρούπ, το οποίο οι Ιάπωνες αποκαλούν Ετορόφου και είναι το μεγαλύτερο στη συγκεκριμένη συστάδα νησιών.

Ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι δήλωσε για την ρωσική άσκηση: «Η στρατιωτική ενίσχυση της Ρωσίας στα τέσσερα βόρεια νησιά (σ.σ. στις Κουρίλες Νήσους) αντιβαίνει στη θέση της Ιαπωνίας και είναι απαράδεκτη».

Η επίσκεψη Πούτιν που άναψε φωτιές

Οι νότιες Κουρίλες Νήσοι βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, αφού η τότε Σοβιετική Ένωση τα κατέλαβε από την Ιαπωνία στις τελευταίες ημέρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα και άναψε φωτιές όταν ταξίδεψε στο Ιτουρούπ.

Η επίσκεψη προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία της Ιαπωνίας και άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η επίσκεψη του Πούτιν και η δοκιμή πυραύλου έρχονται σε μια περίοδο που η Ιαπωνία έχει συνταχθεί με τις δυτικές χώρες στην υποστήριξη της Ουκρανίας για την άμυνά της ενάντια στη ρωσική εισβολή, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων στη Μόσχα. Το Τόκιο έχει επίσης παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία αφορά το αμυντικό κομμάτι των στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο νησί ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ιαπωνία είχε πρόσφατα αλλάξει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία χωρίς η Μόσχα να την έχει προκαλέσει. Επέκρινε τις κυρώσεις σε βάρος της ρωσικής οικονομίας και ανέφερε ότι η Ρωσία είχε χαρακτηριστεί ως σημαντική απειλή σε ιαπωνικά έγγραφα άμυνας. Η διαμάχη για τα νησιά έχει εμποδίσει τη Μόσχα και το Τόκιο να υπογράψουν μια επίσημη συνθήκη ειρήνης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αν και η κυριαρχία της Ρωσίας στις Κουρίλες Νήσους «κατοχυρώνεται σε διεθνή έγγραφα», η Μόσχα είναι διατεθειμένη να αναζητήσει λύση μέσω μιας συνθήκης ειρήνης με την Ιαπωνία, δήλωσε ο Πούτιν την περασμένη εβδομάδα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε προσπάθησε να καταλήξει σε συμφωνία με τον Πούτιν, βάσει της οποίας δύο από τα νησιά θα επιστρέφονταν στην Ιαπωνία, αλλά έκτοτε οι προοπτικές για επανέναρξη του διαλόγου είναι μειωμένες.

Σε αντίθεση με τους άμεσους προκατόχους της, η σημερινή πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γεγονός που έχει προκαλέσει εικασίες ότι ενδέχεται να επιχειρήσει να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τα νησιά.

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