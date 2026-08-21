Γυναίκα κόβει το αλκοόλ και το πρόσωπό της αλλάζει μέσα σε ενάμιση χρόνο: «Είναι ένας φαύλος κύκλος»

Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, η Ash Meredith αποφάσισε να αλλάξει σημαντικά τη διατροφή και τις συνήθειές της, κόβοντας το αλκοόλ και τη ραφιναρισμένη ζάχαρη.

Η δημιουργός περιεχομένου για θέματα υγείας και fitness είχε περάσει τα εφηβικά και νεανικά της χρόνια καταναλώνοντας συχνά αλκοόλ. Με τον καιρό, όμως, παρατήρησε ένα μοτίβο: όταν έπινε, ήταν πιο πιθανό να καταναλώσει μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένων τροφίμων και γλυκών.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta