Γυναίκα κόβει το αλκοόλ και το πρόσωπό της αλλάζει μέσα σε ενάμιση χρόνο: «Είναι ένας φαύλος κύκλος»
Αλκοόλ, γλυκά και επεξεργασμένα τρόφιμα είχαν γίνει για εκείνη ένας φαύλος κύκλος. Η απόφαση να αλλάξει συνήθειες έφερε, σύμφωνα με την ίδια, αποτελέσματα που πλέον φαίνονται και στην εμφάνισή της
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Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, η Ash Meredith αποφάσισε να αλλάξει σημαντικά τη διατροφή και τις συνήθειές της, κόβοντας το αλκοόλ και τη ραφιναρισμένη ζάχαρη.
Η δημιουργός περιεχομένου για θέματα υγείας και fitness είχε περάσει τα εφηβικά και νεανικά της χρόνια καταναλώνοντας συχνά αλκοόλ. Με τον καιρό, όμως, παρατήρησε ένα μοτίβο: όταν έπινε, ήταν πιο πιθανό να καταναλώσει μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένων τροφίμων και γλυκών.
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