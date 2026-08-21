Χανιά: Νεκρός 39χρονος μέσα στο σπίτι του - Τον εντόπισε ο συγκάτοικός του

Snapshot Ένας 39χρονος άνδρας πακιστανικής καταγωγής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Χανιά.

Τον άνδρα εντόπισε ο συγκάτοικός του και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Ο 39χρονος δεν είχε γνωστά παθολογικά προβλήματα και δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Τα αίτια του θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα και θα διερευνηθούν μέσω νεκροψίας-νεκροτομής. Snapshot powered by AI

Ένας 39χρονος άνδρας, πακιστανικής καταγωγής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι όπου διέμενε στα Χανιά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Τον 39χρονο εντόπισε ο συγκάτοικός του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 39χρονος δεν αντιμετώπιζε γνωστά παθολογικά προβλήματα, ενώ δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

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