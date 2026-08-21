Χανιά: Νεκρός 39χρονος μέσα στο σπίτι του - Τον εντόπισε ο συγκάτοικός του
Αδιευκρίνιστα τα αίτια του θανάτου
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- Ένας 39χρονος άνδρας πακιστανικής καταγωγής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Χανιά.
- Τον άνδρα εντόπισε ο συγκάτοικός του και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.
- Ο 39χρονος δεν είχε γνωστά παθολογικά προβλήματα και δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.
- Τα αίτια του θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα και θα διερευνηθούν μέσω νεκροψίας-νεκροτομής.
Ένας 39χρονος άνδρας, πακιστανικής καταγωγής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι όπου διέμενε στα Χανιά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Τον 39χρονο εντόπισε ο συγκάτοικός του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 39χρονος δεν αντιμετώπιζε γνωστά παθολογικά προβλήματα, ενώ δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
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