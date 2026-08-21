Βlackout στην Κύπρο: Χωρίς ρεύμα σχεδόν όλο το νησί – Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν διάφορες περιοχές της Κύπρου λίγο πριν τις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με το philenews.com προβλήματα παρουσιάζονται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Οι πρώτες πληροφορίες από την ΑΗΚ αναφέρουν ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα παραγωγής και αρμόδιος είναι ο ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, πρόκειται για μεγάλη απώλεια παραγωγής, από την οποία επηρεάζονται πολλοί καταναλωτές.

Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες προς επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος.