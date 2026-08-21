Ελβετία: 5 αγνοούμενοι και 8 τραυματίες σε φωτιά σε κτίριο κατοικιών

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Τούσις της Ελβετίας, καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα εστιατόριο και διαμερίσματα.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, με δύο σε σοβαρή κατάσταση, δύο σε μέτρια και δύο σε ελαφριά.

Πέντε άτομα αγνοούνται μετά την πυρκαγιά.

Δεκατέσσερις άνθρωποι κατάφεραν να απομακρυνθούν από το φλεγόμενο κτίριο.

Η πυρκαγιά αναφέρθηκε στην τοπική αστυνομία λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε την περασμένη νύχτα σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις, στην ανατολική Ελβετία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, ενώ πέντε άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία η οποία ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

«Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην Τούσις. Ένα εστιατόριο και διαμερίσματα κάηκαν ολοσχερώς. Πέντε άνθρωποι αγνοούνται. Δεκατέσσερις άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο, ανάμεσά τους είναι οκτώ τραυματίες: δύο σοβαρά, δύο σε μέτρια κατάσταση και δύο σε ελαφρά», επεσήμανε η αστυνομία του καντονιού Γκριζόν.