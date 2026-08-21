Αστείο με νόημα από τη Μελάνια Τραμπ στους δημοσιογράφους: «Έμαθα ότι σας έλειψα»

Snapshot Η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε δημόσια μετά από έναν μήνα απουσίας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Με αφορμή την παρουσία της, απάντησε στις φήμες περί απουσίας της λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι την είχανε λείψει.

Ανακοίνωσε την επέκταση της πρωτοβουλίας «Fostering the Future» με δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων για υποτροφίες σε δύο πανεπιστήμια της Ιντιάνα.

Η Μελάνια έχει δεχθεί κριτική για τον περιορισμένο δημόσιο ρόλο της στη δεύτερη θητεία του συζύγου της, με σημαντικές απουσίες από εκδηλώσεις και συναντήσεις.

Ο ανώτερος σύμβουλός της τόνισε ότι εργάζεται πίσω από τα παρασκήνια και δίνει έμφαση στα αποτελέσματα, όχι στην εικόνα. Snapshot powered by AI

Μετά από έναν μήνα απουσίας από τη δημόσια ζωή η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε χαμογελαστή στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, την ώρα που επιμένουν οι φήμες για την σχέση του Αμερικανού προέδρου με την βοηθό του, Νάταλι Χαρπ.

Με μία κόκκινη φούστα Dior και ένα γαλάζιο oversized πουκάμισο Michael Kors, η Πρώτη Κυρία ροσπάθησε να κατευνάσει τις φήμες και τα δημοσιεύματα που την κατηγορούν για απουσία από τα επίσημα καθήκοντά της.

Η Μελάνια Τραμπ κρατούσε από το χέρι τον σύζυγό της και βγήκε στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου όπου συνάντησε τους δημοσιογράφους. «Άκουσα ότι σας έλειψα. Εδώ είμαι», είπε με νόημα η Πρώτη Κυρία. Προφανώς η Μελάνια Τραμπ αναφερόταν στα πρόσφατα άρθρα που αναρωτιόντουσαν: «Πού είναι η Μελάνια;».

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν πριν από περισσότερο από ένα μήνα, όταν παρακολούθησε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στις 19 Ιουλίου. Η Πρώτη Κυρία ανέβηκε στη σκηνή της εκδήλωσης για να ανακοινώσει ότι η πρωτοβουλία της «Fostering the Future» θα επεκτείνει το εθνικό της δίκτυο χάρη σε μια δωρεά ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων από την IndyCar και τη Fox Corporation, με σκοπό τη χρηματοδότηση υποτροφιών στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και στο Πανεπιστήμιο Purdue.

«Το μεγαλύτερο επίτευγμα, η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει η Αμερική, δεν είναι η τεχνολογία, οι υποδομές ή οι κεφαλαιαγορές. Είναι τα παιδιά μα. Όμως, το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Αμερικής παραμένει ο ίδιος ο λαός της. Οι ηγέτες του αύριο βρίσκονται σήμερα στις αίθουσες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεγαλώνουν σε οικογένειες ανάδοχης φροντίδας. Οι ικανότητές τους δεν είναι λιγότερο αξιοθαύμαστες», τόνισε η Πρώτη Κυρία.

Η Μελάνια Τραμπ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής για το περιορισμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του συζύγου της καθώς απουσίασε από σημαντικές συναντήσεις, όπως τη κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ και τον εθνικό αθληλτικό διαγωνισμό για εφήβους στο Οχάιο. Επίσης, επέλεξε να μην παρευρεθεί στο δεύτερο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον Ιούλιο.

Πολλά ειδησεογραφικά μέσα έχουν παρακολουθήσει τις δημόσιες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν και διαπίστωσαν ότι εμφανίστηκε μόνο 38 φορές κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά μηνών του 2026. Πρόκειται περίπου για τις μισές φορές σε σύγκριση με τις εμφανίσεις της κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ την ίδια χρονική περίοδο.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν εργάζεται πίσω από τα παρασκήνια, όπως δήλωσε ο ανώτερος σύμβουλός της, Μαρκ Μπέκμαν, στην εφημερίδα USA TODAY. «Αυτή η Πρώτη Κυρία δίνει έμφαση στα αποτελέσματα. Δεν της ενδιαφέρει η εικόνα», είπε ο Μπέκμαν.

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