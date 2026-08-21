Έξαλλοι οι Καναδοί με τον Τριντό: Θα πληρώσουν τους σωματοφύλακες για τις βόλτες με την Κέιτι Πέρι

Snapshot Οι Καναδοί φορολογούμενοι πληρώνουν για την ασφάλεια του πρώην πρωθυπουργού Τζαστίν Τριντό και τα ταξίδια του με την Κέιτι Πέρι, τα οποία συνοδεύονται από αξιωματικούς της RCMP.

Ο Τριντό απαιτεί την παρουσία τριών ή τεσσάρων ομοσπονδιακών αξιωματικών σε προσωπικά και πολιτικά ταξίδια, με τα έξοδα να καλύπτονται από το δημόσιο.

Η RCMP δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το κόστος και τα μέτρα ασφαλείας λόγω επιχειρησιακών και ασφαλιστικών λόγων.

Η ασφάλεια του Τριντό κόστισε πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της θητείας του, το υψηλότερο ποσό στην ιστορία του Καναδά για ηγέτη.

Το δικαίωμα προστασίας από την RCMP μετά την αποχώρηση από το αξίωμα έχουν κάνει και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί του Καναδά, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του Τριντό, Πιερ Τριντό. Snapshot powered by AI

Οι Καναδοί φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν τη «λυπητερή» για την προσωπική ασφάλεια του πρώην πρωθυπουργού τους Τζαστίν Τριντό, και τα ταξίδια του με την αγαπημένη του, την ποπ σταρ Κέιτι Πέρι

Σύμφωνα με καναδικά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Τριντό συνοδεύεται από αξιωματικούς της Βασιλικής Καναδικής Ιππικής Αστυνομίας (RCMP) κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ταξιδιών του με την Πέρι, όπως ανέφερε η εφημερίδα «Journal de Montréal».

Ο Justin Trudeau και η Katy Perry / Instagram

Μία από τις πηγές που επικαλέστηκε η εφημερίδα ανέφερε ότι ο 54χρονο, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την RCMP ως «ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας» για προσωπικά και πολιτικά ταξίδια, που μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν Ελλάδα, Ιταλία και Ελβετία.

Η RCMP δεν έχει αποκαλύψει τις λεπτομέρειες των μέτρων ασφαλείας που παρέχονται στον Τρουντό, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ή της φύσης τους.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στο «εξελισσόμενο περιβάλλον απειλών και σε επιχειρησιακούς και ασφαλιστικούς λόγους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αστυνομικής προστασίας», καθώς οι πληροφορίες θα μπορούσαν να «αποκαλύψουν ή να διευκολύνουν συμπεράσματα σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα που λαμβάνονται για ένα άτομο», σύμφωνα με την εφημερίδα Le Journal.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, ο Τριντό απαιτεί την παρουσία τριών ή τεσσάρων ομοσπονδιακών αξιωματικών ταυτόχρονα και οι φορολογούμενοι θα καλύπτουν τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής, διατροφής, τους μισθούς και τις υπερωρίες τους.

Ο πρώην αναπληρωτής επιθεωρητής της RCMP, Πιερ-Ιβ Μπουρντουά, δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι η «ταραχώδης ερωτική ζωή» του Τριντό θα μπορούσε να προκαλέσει «πονοκεφάλους» στους αξιωματικούς.

Η Πέρι από την πλευρά της διαθέτει τη δική της ομάδα σωματοφυλάκων, αν και όπως επισημαίνει ο πρώην επικεφαλής, ο Τριντό δεν μπορεί να βασίζεται σε αυτό, καθώς τα καθήκοντά τους διαφέρουν από τη φύλαξη ενός πολιτικού προσώπου.

H Katy Perry με τον Justin Trudeau X

Η ασφάλεια του Τριντό κόστισε στους Καναδούς φορολογούμενους περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργού, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το CBC. Αυτό αποτέλεσε το υψηλότερο ποσό που έχει δαπανηθεί για την ασφάλεια οποιουδήποτε ηγέτη στην ιστορία της χώρας, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Ο πατέρας του Τριντό, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Πιερ Τριντό, ήταν ο πρώτος πρώην ηγέτης της χώρας του στον οποίο προσφέρθηκαν υπηρεσίες προστασίας μετά τη λήξη της θητείας του.

Στον πρεσβύτερο Τρουντό προσφέρθηκε προστασία επειδή το ιστορικό του ως πρωθυπουργού θα μπορούσε να προκαλέσει μελλοντικές απειλές εναντίον του, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Globe and Mail». Χρήση του δικαιώματος προστασίας της RCMP μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα, έκαναν τουλάχιστον άλλοι τρεις πρώην πρωθυπουργοί του Καναδά.