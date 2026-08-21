Θεσσαλονίκη: Του άρπαξαν το κινητό μέσα από αυτοκίνητο και τον χτύπησαν - Δύο συλλήψεις

Snapshot Συνελήφθησαν δύο άνδρες στη Θεσσαλονίκη για ληστεία, με τον 44χρονο να κατηγορείται και για έξι ακόμη κλοπές στο κέντρο της πόλης.

Η ληστεία έλαβε χώρα στις 10 Αυγούστου, όταν ο 44χρονος φέρεται να αφαίρεσε το κινητό τηλεφώνου ενός 41χρονου μέσα σε αυτοκίνητο.

Ο 41χρονος δέχθηκε χτυπήματα και οι δράστες αποχώρησαν με το όχημα, το οποίο ελέγχθηκε αργότερα από την αστυνομία όπου βρέθηκε το κλεμμένο κινητό.

Οι έξι επιπλέον κλοπές περιλάμβαναν τέσσερις από οχήματα και δύο από καταστήματα, με συνολική λεία 6.280 ευρώ, κινητά, προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.

Ο 44χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε κάποιες από τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες για ανέπαφες συναλλαγές. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 34 και 44 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση ληστείας, ενώ από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι ο 44χρονος φέρεται να εμπλέκεται και σε έξι ακόμη κλοπές στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της 10ης Αυγούστου, στην οδό Γιαννιτσών.

Η αρπαγή του κινητού μέσα στο αυτοκίνητο

Όπως αναφέρει το Thestival.gr, ένας 41χρονος, ο οποίος ήταν γνωστός των δύο συλληφθέντων, μπήκε στο αυτοκίνητό τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο όχημα, αντιλήφθηκε ότι ο 44χρονος φέρεται να είχε αφαιρέσει το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 41χρονος φέρεται τότε να δέχθηκε χτυπήματα, ενώ οι δύο άνδρες αποχώρησαν από το σημείο με το αυτοκίνητο.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.. Κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο του 41χρονου, το οποίο στη συνέχεια του αποδόθηκε.

Έξι ακόμη κλοπές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, ο 44χρονος φέρεται να είχε εμπλακεί και σε έξι κλοπές στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τέσσερις από τις κλοπές έγιναν από οχήματα, ενώ οι υπόλοιπες δύο από καταστήματα.

Χρήματα, κινητά και τραπεζικές κάρτες στη λεία

Η συνολική λεία, σύμφωνα με την Αστυνομία, ανέρχεται σε 6.280 ευρώ, ενώ περιλαμβάνει ακόμη τρία κινητά τηλέφωνα, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και τραπεζικές κάρτες.

Μάλιστα, με ορισμένες από τις τραπεζικές κάρτες που φέρεται να αφαίρεσε, ο 44χρονος πραγματοποίησε και ανέπαφες συναλλαγές, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

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