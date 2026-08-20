Θεσσαλονίκη: Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε από κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκη

Snapshot Τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε και κατέρρευσε σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο ΙΧ και ρωγμές σε γειτονική τζαμαρία.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς το όχημα ήταν άδειο και κανείς πεζός δεν περνούσε εκείνη τη στιγμή από το σημείο.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα λεπτά πριν την κατάρρευση, μια γυναίκα αποχώρησε από το σημείο όπου θα παρκάρει, αποφεύγοντας πιθανό ατύχημα.

Ο δυνατός θόρυβος προκάλεσε αναστάτωση στους θαμώνες της κοντινής ταβέρνας, που βγήκαν για να δουν τι είχε συμβεί. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν τσιμεντένιο τμήμα αποκολλήθηκε και κατέληξε στο πεζοδρόμιο και πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

«Τρώγαμε στην απέναντι ταβέρνα και ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ», περιγράφει ένας από τους μάρτυρες, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο κατάστημα μαζί με άλλους θαμώνες όταν ακούστηκε ξαφνικά ο δυνατός θόρυβος.

«Νομίσαμε ότι έγινε κάτι πολύ σοβαρό, σαν να έγινε σεισμός», σημειώνει, περιγράφοντας την αναστάτωση που επικράτησε αμέσως μετά την κατάρρευση.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο εκκωφαντικός ήχος που ακούστηκε έκανε τους θαμώνες της ταβέρνας να βγουν από το κατάστημα προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Οι θαμώνες αντίκρισαν τμήματα από τσιμέντο και τούβλα πεσμένα στον δρόμο, ενώ από την κατάρρευση ένα σταθμευμένο ΙΧ, υπέστη φθορές.

Από την πτώση φαίνεται μάλιστα να προκλήθηκε ζημιά και στη τζαμαρία διπλανού καταστήματος, η οποία φέρει ρωγμές, πιθανότατα από τα οικοδομικά υλικά που εκτοξεύτηκαν κατά την κατάρρευση.

Ιδιαίτερα τυχερός στάθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε σταθμεύσει στην οδό Μπαλάνου, καθώς τη στιγμή της κατάρρευσης δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο όχημα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η τύχη μιας γυναίκας που σύμφωνα με μαρτυρία, είχε επιχειρήσει να παρκάρει στο συγκεκριμένο σημείο μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα.

«Τρία λεπτά πριν πέσει το μπαλκόνι, μια γυναίκα πήγε να παρκάρει το αμάξι της, αλλά τελευταία στιγμή έφυγε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κάποιος πεζός από το σημείο παρόλο που πρόκειται για μία από τις πολυσύχναστες γειτονιές της πόλης.

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