Πυροσβεστική: 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Snapshot Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα που αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.

Η πυρκαγιά στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας τέθηκε υπό έλεγχο με την κινητοποίηση 35 πυροσβεστών, 9 οχημάτων, 2 ομάδων πεζοπόρων και αεροπυρόσβεσης.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφάλειά τους. Snapshot powered by AI

Συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα, οι οποίες , όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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