Αχαΐα: Ξεκόλλησε μετά από 5 μέρες το γιοτ που προσάραξε σε αβαθή νερό στο Δρέπανο – Δείτε βίντεο

Snapshot Το γιοτ μήκους περίπου 20 μέτρων υπό αμερικανική σημαία ξεκόλλησε μετά από πέντε ημέρες προσάραξης σε αβαθή νερά στο Δρέπανο Αχαΐας.

Για την αποκόλληση αφαιρέθηκαν καύσιμα και καθαρίστηκε ο πυθμένας της θάλασσας από χαλίκια και πέτρες.

Καθοριστική ήταν η χρήση ρυμουλκού που τράβηξε το σκάφος προς τα βαθιά νερά.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς προβλήματα και οι πέντε επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Αυτή ήταν η τρίτη προσπάθεια αποκόλλησης, καθώς οι δύο προηγούμενες επιχειρήσεις είχαν αποτύχει. Snapshot powered by AI

Ξεκόλλησε μετά από πέντε ημέρες το πολυτελές γιοτ που προσάραξε σε αβαθή νερά στο Δρέπανο Αχαΐας την Κυριακή (16/8).

Όπως αναφέρει το pelop.gr, μετά από συνεχόμενες προσπάθειες πολλών ημερών οι Αρχές κατάφεραν σήμερα να απομακρύνουν το σκάφος, μήκους περίπου 20 μέτρων υπό αμερικανική σημαία.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να γίνει εφικτή η μεταφορά του σκάφους από το σημείο χρειάστηκε να αφαιρεθούν καύσιμα ώστε να μειωθεί το βάρος του. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού στον πυθμένα της θάλασσας, με την απομάκρυνση χαλικιών και πετρών από το σημείο όπου είχε προσαράξει το γιοτ.

Καθοριστική ήταν η συμβολή ενός ρυμουλκού πλοίου που τράβηξε με σχοινί το σκάφος προς τα βαθιά νερά. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία χωρίς να προκύψουν προβλήματα. Στο γιοτ επέβαιναν πέντε άτομα και όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Αυτή ήταν η τρίτη επιχείρηση αποκόλλησης του γιοτ. Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί ακόμα δύο επιχειρήσεις, ωστόσο δεν ήταν επιτυχημένες.

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