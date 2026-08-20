Σκιάθος: Άγριο επεισόδιο με τουρίστες και οδηγό ταξί για το παράθυρο της πίσω πόρτας

Snapshot Δύο Βρετανοί τουρίστες, εκ των οποίων ένας ανήλικος, συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη μετά από επεισόδιο με οδηγό ταξί στη Σκιάθο.

Ο οδηγός ταξί τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για ράμματα.

Ο οδηγός ταξί κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Συνελήφθη επίσης ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου. Snapshot powered by AI

Άγριο επεισόδιο έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/8) στο νησί της Σκιάθου, ανάμεσα σε δύο Βρετανούς τουρίστες, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, και οδηγό ταξί.

Όπως αναφέρει το gegonota.news οι τουρίστες επιβιβάστηκαν στο ταξί προκειμένου να μεταβούν στο κατάλυμά τους στη Σκιάθο. Αρχικά διαπληκτίστηκαν λεκτικά με τον οδηγό του ταξί για το άνοιγμα του παραθύρου της πίσω πόρτας. Ο καυγάς μέσα σε λίγα λεπτά «άναψε» και ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στο κεφάλι ο οδηγός και ελαφρύτερα ο ανήλικος Βρετανός.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Σκιάθου οι οποίοι ακινητοποίησαν τους δυο τουρίστες, ενώ ο οδηγός του ταξί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου του έγιναν ράμματα στο κεφάλι.

Οι δυο Βρετανοί συνελήφθησαν για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ο οδηγός ταξί για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Επίσης συνελήφθη και ο πατέρας του ενός Βρετανού για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.

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