Εντυπωσιακές εικόνες στο λιμάνι της Πάρου: Πυκνή ομίχλη «καταπίνει» πλοίο που αναχωρεί- Δείτε βίντεο

Snapshot Ένα πλοίο που αναχώρησε από το λιμάνι της Πάρου εξαφανίστηκε μέσα σε πυκνή ομίχλη σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η ορατότητα στη θαλάσσια περιοχή της Πάρου ήταν σημαντικά περιορισμένη λόγω της ομίχλης.

Το φαινόμενο της πυκνής ομίχλης επηρέασε και άλλα νησιά των Κυκλάδων, όπως Αντίπαρο, Κίμωλο, Μήλο, Ίο και Φολέγανδρο.

Κάτοικοι και επισκέπτες κατέγραψαν εντυπωσιακές εικόνες από την ομίχλη στα νησιά των Κυκλάδων. Snapshot powered by AI

Μία εντυπωσιακή εικόνα κατέγραψε η κάμερα ενός κινητού στην Πάρο κατά τη στιγμή της αναχώρησης πλοίου από το λιμάνι.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το πλοίο αναχώρησε από το λιμάνι και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξαφανίστηκε μέσα στο πυκνό πέπλο ομίχλης που έχει καλύψει τη θαλάσσια περιοχή

Η ορατότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, με το πλοίο να διακρίνεται αρχικά καθαρά και στη συνέχεια να χάνεται σταδιακά από το οπτικό πεδίο, καθώς απομακρύνεται από το λιμάνι.

Δείτε το βίντεο:

Το εντυπωσιακό φαινόμενο επηρέασε και άλλα νησιά των Κυκλάδων όπως Αντίπαρο, Κίμωλο, Μήλο, Ίο, Φολέγανδρο και Σχοινούσα με κάτοικους και επισκέπτες να καταγράφουν τις εντυπωσιακές εικόνες.

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