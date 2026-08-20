Κέρκυρα: Απεγκλωβισμός 65χρονου Σκωτσέζου από δύσβατη περιοχή στον Πέλεκα

Snapshot Συναγερμός σήμανε στο Πυροσβεστικό Σώμα Κέρκυρας για απεγκλωβισμό άνδρα από δύσβατη δασική περιοχή στον Πέλεκα.

Εντοπίστηκαν δύο Σκωτσέζοι, ένας 65χρονος εξασθενημένος και μια 61χρονη υγιής.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τον 65χρονο σε φορείο και τα δύο άτομα σε ασφαλές σημείο.

Ο 65χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για περαιτέρω περίθαλψη.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Αυγούστου 2026. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχή βοηθείας στον άνδρα από την Σκωτία, που εγκλωβίστηκε σε δύσβατη δασική έκταση, πλησίον της περιοχής Πέλεκας στην Κέρκυρα.

Έπειτα από κλήση στο 112 και τον γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν άμεσα 11 πυροσβέστες από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Κέρκυρας και την 15η ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο και εντόπισαν 2 άτομα και συγκεκριμένα έναν 65χρονο και μία 61χρονη, Σκωτσέζικης καταγωγής.

Ο 65χρονος ήταν εξασθενημένος και αδυνατούσε να προχωρήσει, ενώ η 61χρονη ήταν καλά στην υγεία της. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παροχή βοηθείας σε 65χρονο Σκωτσέζικης καταγωγής στην Κέρκυρα.

Οι πυροσβέστες τοποθέτησαν σε φορείο τον 65χρονο και μετέφεραν και τα δύο άτομα σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ο 65χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026.

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