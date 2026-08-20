Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια

Από τις αρχές του έτους έως και σήμερα, έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.178.021,08 ευρώ

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν δύο άτομα για πρόκληση πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική και την Εύβοια, ένα από πρόθεση και ένα από αμέλεια.
  • Στην Ανατολική Αττική η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση γυμνής φλόγας και κάηκαν περίπου πέντε τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βλάστησης.
  • Στην Εύβοια πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση, με αποτέλεσμα να καεί έκταση 0,5 στρεμμάτων και επιβλήθηκε πρόστιμο 3.281 ευρώ.
  • Από την αρχή του έτους έως σήμερα έχουν επιβληθεί 733 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.178.021,08 ευρώ και έχουν γίνει 308 συλλήψεις για εμπρησμούς.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για εμπρηστικές ενέργειες και καλούν τους πολίτες να τηρούν τους κανόνες πυροπροστασίας για την αποφυγή πυρκαγιών.
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Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για δύο περιστατικά πυρκαγιών σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, σε Ανατολική Αττική και Εύβοια.

Ειδικότερα:

Στην Ανατολική Αττική, αλλοδαπός, ηλικίας 39 ετών, συνελήφθη σήμερα, 20 Αυγούστου 2026, από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση, σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου στις 07:15 έκανε χρήση γυμνής φλόγας (αναπτήρα), με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου πέντε τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βλάστησης και ξηρών χόρτων.

Στην Εύβοια, ημεδαπός, ηλικίας 42 ετών, συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Εύβοιας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στην περιοχή Νέος Πύργος, επί της Περιφερειακής Οδού Ιστιαίας–Αιδηψού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15, κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σύκων, με αποτέλεσμα να καεί έκταση περίπου 0,5 στρέμματος σε οικοπεδικό χώρο. Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.281 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 20 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.178.021,08 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 274 (88,96%) είναι από αμέλεια και οι 34 (11,04%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση, ενώ απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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