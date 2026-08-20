Χαλκίδα: Πλοίο περνάει ξυστά από τη γέφυρα του Ευρίπου

Snapshot Ένα πλοίο κινδύνευσε να προσκρούσει στην παλιά γέφυρα του Ευρίπου στη Χαλκίδα λόγω απώλειας της ευθείας πορείας του μέσα στο στενό κανάλι.

Ο καπετάνιος έκανε διορθωτικούς χειρισμούς που απέτρεψαν την πρόσκρουση και επέτρεψαν στο πλοίο να περάσει ξυστά χωρίς να σταματήσει.

Το οριακό πέρασμα καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενους, όπου φαίνεται η ελάχιστη απόσταση του πλοίου από τον πέτρινο τοίχο.

Η ναυσιπλοΐα στον Πορθμό του Ευρίπου απαιτεί μεγάλη ακρίβεια λόγω των ισχυρών παλιρροιακών ρευμάτων που δυσκολεύουν τον χειρισμό.

Το πλοίο απομακρύνθηκε χωρίς υλικές ζημιές ή τραυματισμούς και η γέφυρα έκλεισε κανονικά μετά τη διέλευσή του. Snapshot powered by AI

Έντονη ανησυχία προκάλεσε το περασμένο βράδυ η διέλευση ενός πλοίου από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας. Κάτοικοι και επισκέπτες που είχαν συγκεντρωθεί, όπως συνηθίζεται, στα πεζοδρόμια γύρω από το στενό του Ευρίπου για να παρακολουθήσουν το άνοιγμα της γέφυρας, έγιναν μάρτυρες ενός εξαιρετικά επικίνδυνου ελιγμού.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ένα από τα διερχόμενα πλοία φάνηκε να χάνει την ιδανική ευθεία μέσα στο στενό κανάλι. Το πλοίο αντί να διατηρήσει την πορεία του ακριβώς στο κέντρο του διαύλου, άρχισε να προσεγγίζει με ταχύτητα τη μία πλευρά του κρηπιδώματος.

Η απόσταση από τα τσιμεντένια τοιχώματα μειώθηκε σε ελάχιστα εκατοστά, προκαλώντας την άμεση αντίδραση από τη γέφυρα του πλοίου. Οι διορθωτικοί χειρισμοί από τον καπετάνιο απέτρεψαν την πρόσκρουση, επιτρέποντας στο σκάφος να περάσει απολύτως ξυστά και να συνεχίσει το ταξίδι του με ασφάλεια, χωρίς να σταματήσει την πορεία του.

Το οριακό πέρασμα καταγράφηκε σε βίντεο από κινητά τηλέφωνα ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο. Στα συγκεκριμένα πλάνα αποτυπώνεται καθαρά η ελάχιστη απόσταση της πλώρης και των πλαϊνών τμημάτων από τον πέτρινο τοίχο, ενώ ακούγονται οι αυθόρμητες αντιδράσεις του κόσμου.

Δείτε το βίντεο του eviathema.gr:

Η ναυσιπλοΐα στο συγκεκριμένο σημείο απαιτεί υψηλή ακρίβεια και τεράστια εμπειρία, κυρίως λόγω των ισχυρών παλιρροιακών ρευμάτων που χαρακτηρίζουν τον Πορθμό του Ευρίπου και δυσκολεύουν το έργο των πλοιάρχων.

Το πλοίο απομακρύνθηκε τελικά χωρίς να καταγραφούν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ναυτιλιακής κίνησης, η συρταρωτή γέφυρα έκλεισε κανονικά και παραδόθηκε εκ νέου στην οδική κυκλοφορία.

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