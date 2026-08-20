Παρατείνονται τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη

Snapshot Η Περιφέρεια Κρήτης παρατείνει τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων από 21 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, παρά το ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από τη νόσο.

Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή επιτρέπονται εντός Κρήτης, ενώ για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά στην ίδια περιφερειακή ενότητα.

Απαγορεύεται η ανάμειξη ζώων από διαφορετικές εκτροφές και όλες οι μετακινήσεις πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά και απολυμασμένα οχήματα.

Τα ζώα που μετακινούνται σε νέα εκτροφή τίθενται σε καραντίνα 21 ημερών και απαγορεύεται η εισαγωγή αιγοπροβάτων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η Περιφέρεια καλεί σε αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και σε επαγρύπνηση από κτηνοτρόφους, σφαγεία, τυροκομεία και κτηνιάτρους για την έγκαιρη αναγνώριση και αναφορά ύποπτων περιστατικών. Snapshot powered by AI

Παρατείνονται από αύριο, 21 Αυγούστου, έως και τις 3 Σεπτεμβρίου, τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, το νησί παραμένει μέχρι σήμερα ελεύθερο από τη νόσο, ωστόσο η αύξηση των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού, οδηγούν την Περιφέρεια στην παράταση των περιορισμών. Στο πλαίσιο των μέτρων, οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή, επιτρέπονται εντός Κρήτης, ενώ για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά μέσα στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Επιτρέπονται επίσης οι μετακινήσεις για αλλαγή χειμερινού βοσκότοπου, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, απαγορεύεται η ανάμειξη ζώων από διαφορετικές εκτροφές, ενώ όλες οι μετακινήσεις πρέπει να γίνονται με τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά και πιστοποιημένα, απολυμασμένα οχήματα.

Τα ζώα που μετακινούνται προς νέα εκτροφή παραμένουν σε καραντίνα 21 ημερών. Παραμένει επίσης σε ισχύ η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η Περιφέρεια καλεί τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, με έμφαση στην απολύμανση, τον περιορισμό των επισκέψεων στις εκτροφές, την απομόνωση ύποπτων ή νεοεισερχόμενων ζώων και την καθημερινή παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, ζητείται αυξημένη επαγρύπνηση και από σφαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς, επιχειρήσεις ζωοτροφών και ιδιώτες κτηνιάτρους, καθώς όπως σημειώνεται, η έγκαιρη αναγνώριση και αναφορά ύποπτων περιστατικών θεωρείται κρίσιμη για να παραμείνει η Κρήτη εκτός της ζώνης εξάπλωσης της νόσου. Τα μέτρα θα επανεκτιμηθούν στις 3 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης