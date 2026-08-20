Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για κλοπές σε καταστήματα – Ανάμεσά τους δύο ανήλικοι

Snapshot Συνελήφθησαν στην Πάτρα μια ενήλικη γυναίκα και δύο ανήλικοι ηλικίας 15 και 12 ετών για κλοπές σε καταστήματα.

Οι δράστες προσποιούνταν τους πελάτες και αφαιρούσαν εμπορεύματα αξίας 352 ευρώ από προθήκες καταστημάτων.

Η ομάδα ΔΙΑΣ εντόπισε και συνέλαβε τους κατηγορούμενους λίγη ώρα μετά τις κλοπές.

Τα κλεμμένα αντικείμενα κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στους καταστηματάρχες.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για κλοπή κατά συναυτουργία και οι έρευνες συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη μιας ενήλικης γυναίκας και δύο ανηλίκων, ηλικίας 15 και 12 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Οι τρεις τους κατηγορούνται για κλοπή κατά συναυτουργία.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, οι συλληφθέντες κινούνταν συντονισμένα στο κέντρο της Πάτρας, όπου εισέρχονταν σε καταστήματα προσποιούμενοι τους πελάτες. Εκμεταλλευόμενοι την προσοχή του προσωπικού, αφαιρούσαν εμπορεύματα από τις προθήκες. Η συνολική αξία των κλαπέντων προϊόντων ανέρχεται στα 352 ευρώ.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της ΔΙΑΣ οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους λίγη ώρα αργότερα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν όλα τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, τα οποία κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στους υπεύθυνους των καταστημάτων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για κλοπή από κοινού, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται

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