Γρεβενά: Οδηγός προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο και τραυμάτισε αστυνομικό

Snapshot Στα Γρεβενά, οδηγός προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο αστυνομικών.

Ο 47χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου και διέφυγε με το όχημα του.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής, τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό.

Ο οδηγός συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων. Snapshot powered by AI

Καταδίωξη οδηγού οχήματος σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε περιοχή των Γρεβενών, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα ώστε να ελέγξουν 47χρονο οδηγό αυτοκινήτου ο οποίος δεν συμμορφώθηκε και διέφυγε.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε αργότερα, με τον 47χρονο να επιχειρεί εκ νέου να διαφύγει, κινώντας το όχημά του προς την πλευρά των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν εξ αυτών.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 47χρονο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

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