Μονάδα του Αμερικανικού Στρατού δίνει 4ήμερη άδεια για το Grand Theft Auto VI

Δεκατρία χρόνια αναμονής ήταν πολλά για τους λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών, και ο αμερικανικός στρατός αποφάσισε να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο.

Στρατιωτικό τάγμα στην Τζόρτζια των ΗΠΑ επιστράτευσε ένα πρωτοφανές μέσο για να πείσει το προσωπικό του να παραμείνει στις ένοπλες δυνάμεις, δίνοντάς του ειδική τετραήμερη άδεια με την κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI, ώστε οι φαν του τίτλου να αφοσιωθούν στο παιχνίδι χωρίς υπηρεσιακές υποχρεώσεις.

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