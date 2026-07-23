Στο Truth Social του Τραμπ η συνέντευξη του Μιχάλη Δαμιανού για την Κύπρο και την ενέργεια

Snapshot Ο Μιχάλης Δαμιανός, υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, τόνισε τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και της συνεργασίας με την κυβέρνηση Τραμπ για την περιοχή.

Η Κύπρος επιδιώκει να είναι αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ και υποστηρίζει την ενεργή εμπλοκή τους για την ενεργειακή κυριαρχία στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προώθησε στο Truth Social τη συνέντευξη του Δαμιανού, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή του στην ενεργειακή πολιτική ως ζωτικής σημασίας για τη Δύση.

Η συνέντευξη ακολούθησε δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, που χαρακτήρισε την ενεργειακή πολιτική του Τραμπ ως κίνηση-ορόσημο στη διπλωματία.

Η Κύπρος, μέλος της ΕΕ και γειτονική στη Μέση Ανατολή, επιδιώκει να προωθήσει την ενεργειακή της στρατηγική μέσω στενής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε με τα εκατομμύρια των ακολούθων του στο TruthSocial τη συνέντευξη που παραχώρησε στο breitbart ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέρει στην ανάρτησή του: «Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου: Η δέσμευση του κ. Τραμπ για την "ενεργειακή ασφάλεια" είναι "ζωτικής σημασίας" για το μέλλον της Δύσης».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Δαμιανός ξεκαθάρισε ότι η κυπριακή κυβέρνηση πιστεύει ότι η επιδίωξη της ενεργειακής κυριαρχίας του Τραμπ είναι εξαιρετικά σημαντική για την περιοχή, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι επίσης το πλησιέστερο ευρωπαϊκό έθνος στη Μέση Ανατολή. Το νησί, το οποίο ελέγχεται κυρίως από Ελληνοκύπριους που αποτελούν την Κυπριακή Δημοκρατία, έχει επίσης ένα μικρό τμήμα του βόρειου τμήματος του νησιού που ελέγχεται επί του παρόντος από Τούρκους κατακτητές.

«Ζωτικής σημασίας» η εμπλοκή των ΗΠΑ

«Πιστεύω ότι η συμμετοχή του Προέδρου Τραμπ σε αυτό είναι ζωτικής σημασίας και νομίζω ότι το σημάδι είναι ήδη εκεί και είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτήν την κυβέρνηση», δήλωσε ο Δαμιανός στο Breitbart News. «Για να είμαι ειλικρινής, αν ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν εκεί σε σχέση με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά. Επομένως, είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Πρόεδρος Τραμπ το εξετάζει προσωπικά».

Ο Δαμιανός πρόσθεσε ότι ήθελε να είναι σίγουρος ότι «θα καταστήσουμε σαφές ότι θεωρούμε την εμπλοκή των ΗΠΑ στην περιοχή θεμελιώδη για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής».

«Βρισκόμαστε εδώ [στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα] επειδή η Κύπρος είναι και θέλει να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Δαμιανός. «Οι ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται σε εμάς. Είμαστε μια χώρα της ΕΕ, μια μικρή χώρα, μια δημοκρατική χώρα στην περιοχή που μπορεί να υποστηρίξει τα συμφέροντα των εταίρων μας και είμαστε χαρούμενοι που προχωράμε στην προώθηση αυτής της σχέσης».

«Είμαστε λοιπόν σύμφωνοι, υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες, μας αρέσει αυτό που βλέπουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα προχωρήσει και ότι θα προωθήσουμε τη σχέση μας όσο το δυνατόν περισσότερο», πρόσθεσε.

Η συνέντευξη του Δαμιανού δόθηκε μετά τη δήλωση του ομολόγου του στην Ελλάδα, του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στο Breitbart News ότι η «κίνηση-ορόσημο» του Τραμπ στη διπλωματία είναι η χρήση της ενεργειακής πολιτικής για την προώθηση των οικονομικών συμφερόντων όλων των μερών.

Ο ίδιος ο Τραμπ δημοσίευσε αυτό το άρθρο από το Breitbart News στο Truth Social και ο πρόεδρος έχει μιλήσει τακτικά για τη σημασία της ενέργειας -ιδιαίτερα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου- ως βασικού δείκτη για την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα των συμφερόντων του δυτικού πολιτισμού.