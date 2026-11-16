Μαύρη Θάλασσα: Χτύπημα στο φορτηγό πλοίο Betul 8 από θαλάσσια drones

Snapshot Το φορτηγό πλοίο «Betul 8» βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση με δύο θαλάσσια drones.

Όλα τα 12 μέλη του πληρώματος, Τούρκοι ναυτικοί, διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο μετέφερε 3.000 τόνους σιτηρών από τη Ρουμανία προς την Αίγυπτο και βυθίστηκε εντός της βουλγαρικής ΑΟΖ.

Η βουλγαρική υπηρεσία Μεταφορών ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά το σήμα κινδύνου.

Το «Betul 8» είναι το 17ο πλοίο που δέχεται επίθεση κοντά στις ακτές Βουλγαρίας και Ρουμανίας από τα μέσα Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Φορτηγό πλοίο που μετέφερε σιτηρά βυθίστηκε σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα, ανοικτά των βουλγαρικών ακτών, αφότου επλήγη από δύο θαλάσσια drones, σύμφωνα με μαρτυρίες του πληρώματος που μεταδίδουν βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης.

Όλα τα μέλη του πληρώματος του υπό σημαία Σομαλίας «Betul 8», 12 Τούρκοι ναυτικοί, διασώθηκαν. Το βουλγαρικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους.

Το φορτηγό πλοίο, το οποίο μετέφερε 3.000 τόνους σιτηρών, είχε αποπλεύσει από τη Ρουμανία με προορισμό την Αίγυπτο και βυθίστηκε εντός της βουλγαρικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (AOZ), σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Μεταφορών στη Σόφια.

Οι βουλγαρικές αρχές ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αφότου έλαβαν σήμα κινδύνου νωρίτερα σήμερα ότι πλοίο βυθιζόταν σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων από το ακρωτήριο Καλιάκρα. Το «Betul 8» είναι το 17ο πλοίο που δέχεται επίθεση ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας από τα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous.