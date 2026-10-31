Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκκληση Σικόρσκι για κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα

 Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών ζητά τη διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών. Απαραίτητη χαρακτηρίζει τη συμμετοχή του Κιέβου και της Ευρώπης σε κάθε ειρηνευτική διαδικασία.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκκληση Σικόρσκι για κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ραντόσλαβ Σικόρσκι ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα για την ασφαλή μεταφορά σιτηρών από Ουκρανία και Ρωσία.
  • Η διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών είναι επιτακτική λόγω της άμεσης ανάγκης των λαών του νότου.
  • Ο Σικόρσκι τόνισε ότι το Κίεβο πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά σε κάθε ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.
  • Η Ευρώπη κατέχει σημαντικά διαπραγματευτικά μέσα και πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στις ειρηνευτικές διεργασίες.
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Άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα ζήτησε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ραντόσλαβ Σικόρσκι, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά σιτηρών από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Μιλώντας από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα των ΗΠΑ, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη δράσης, καθώς οι λαοί του νότου έχουν άμεση ανάγκη από τις συγκεκριμένες προμήθειες.

Ο ρόλος της Ουκρανίας και της Ευρώπης

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση για σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας, ο κ. Σικόρσκι ξεκαθάρισε πως το Κίεβο πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθεί σε κάθε πρωτοβουλία τερματισμού της ρωσικής εισβολής, η οποία διανύει πλέον το πέμπτο έτος της. Παράλληλα, τόνισε ότι και η Ευρώπη διαθέτει σημαντικά διαπραγματευτικά «χαρτιά» και οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στις σχετικές διεργασίες.

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