Axios: Οι Βορειοκορεάτες αποκτούν «εμπειρία» στον πόλεμο της Ουκρανίας

Snapshot Η Βόρεια Κορέα αποκτά σημαντική πολεμική εμπειρία από τη σύγκρουση Ρωσίας Ουκρανίας, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Η εμπειρία αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα για τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ.

Υπάρχει προφανής συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας στον πόλεμο, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες.

Περισσότεροι από 16.000 Βορειοκορεάτες έχουν σταλεί στη Ρωσία από τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι μπορεί να σταλούν δεκάδες χιλιάδες επιπλέον Βορειοκορεάτες στη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Μία «κόκκινη σημαία» σηκώνει ένας Αμερικανός αξιωματούχος για την εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, καθώς όπως υποστηρίζει ο στρατός της χώρας αποκτά πολύτιμη εμπειρία, κάτι που εκτιμά, ότι δεν αποκλείεται να σημαίνει προβλήματα τόσο για τη Νότια Κορέα, όσο και για τις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Axios, η προειδοποίηση προέρχεται από τον διοικητή της 8ης Στρατιάς των ΗΠΑ, ο οποίος υποστηρίζει ότι στρατιωτικές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας «αποκομίζουν ανεκτίμητη εμπειρία» από έναν πόλεμο, όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και η ρομποτική αναδιαμορφώνουν τον τρόπο διεξαγωγής του.

North Koreans gaining "experience" in Ukraine war, says U.S. commander https://t.co/Y88VQA3Baf — Axios (@axios) October 27, 2026

«Όπως όλοι παρατηρούμε και παρακολουθούμε πώς αλλάζει ο πόλεμος στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, το ίδιο κάνουν, αναμφίβολα, και οι Βορειοκορεάτες», δήλωσε ο υποστράτηγος Τζόζεφ Χίλμπερτ σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον αυτό το μήνα.

«Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς διαμορφώνεται η σχέση μεταξύ της Ρωσίας και της ΛΔΚ», είπε. «Αλλά υπάρχει προφανής συνεργασία εκεί».

Η Βόρεια Κορέα έχει στείλει περισσότερα από 16.000 άτομα στη Ρωσία από τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αυτό το καλοκαίρι ότι θα μπορούσαν να αποσταλούν δεκάδες χιλιάδες ακόμη.

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