Κιμ Γιονγκ Ουν: Ζητά «τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο» - Νέα ένταση στην κορεατική χερσόνησο

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έθεσε ως στόχο τη δημιουργία του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο μέσω ενίσχυσης της εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Κιμ Γιονγκ Ουν: Ζητά «τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο» - Νέα ένταση στην κορεατική χερσόνησο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η συνάντηση με στρατιωτικούς διοικητές ήταν η πρώτη μετά το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος τον Φεβρουάριο και τόνισε την ανάγκη για επίλεκτες δυνάμεις.
  • Η Νότια Κορέα πρότεινε στρατιωτικές συνομιλίες μετά από έκρηξη νάρκης που τραυμάτισε Νοτιοκορεάτες στρατιώτες, με τη Βόρεια Κορέα να απορρίπτει τις κατηγορίες και να μην απαντά στην πρόταση.
  • Η διαμάχη μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας παραμένει, καθώς δεν έχει υπογραφεί επίσημη συνθήκη ειρήνης από το τέλος του Πολέμου της Κορέας το 1953.
  • Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να ενισχύει συμβατικά και πυρηνικά στρατιωτικά όπλα, ενώ η ένταση συνυπάρχει με προσπάθειες επανέναρξης διαλόγου.
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Tην περαιτέρω ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Βόρειας Κορέας θέτει ως προτεραιότητα ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ζητώντας εντατικοποίηση της εκπαίδευσης και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Κατά τη διάρκεια διήμερης συνάντησης με διοικητές στρατιωτικών μονάδων στην Πιονγκγιάνγκ, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έθεσε ως στόχο τη συγκρότηση «του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο».

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή, αποτελώντας την πρώτη αντίστοιχη συγκέντρωση στρατιωτικών διοικητών μετά το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, τον Φεβρουάριο. Στην παρέμβασή του, ο Κιμ υπογράμμισε την ανάγκη οι στρατιωτικές μονάδες να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους, να αποκτήσουν υψηλότερο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και να εξελιχθούν σε επίλεκτες δυνάμεις, ικανές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αποστολών τους.

Διπλωματική πρωτοβουλία από τη Σεούλ εν μέσω στρατιωτικής έντασης

Οι δηλώσεις του Βορειοκορεάτη ηγέτη διατυπώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα παραμένουν τεταμένες. Την Παρασκευή, η Σεούλ πρότεινε την έναρξη στρατιωτικών συνομιλιών, επιδιώκοντας να διευκρινιστούν ζητήματα που αφορούν τη συνοριακή γραμμή και να αποκατασταθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η πρωτοβουλία της Νότιας Κορέας ακολούθησε έκρηξη νάρκης στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, από την οποία τραυματίστηκαν Νοτιοκορεάτες στρατιώτες. Η Σεούλ αποδίδει ευθύνες στην Πιονγκγιάνγκ, ωστόσο η Βόρεια Κορέα απορρίπτει τις σχετικές κατηγορίες. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει υπάρξει απάντηση από τη βορειοκορεατική πλευρά στην πρόταση για διάλογο.

Χωρίς συνθήκη ειρήνης από το 1953

Η αντιπαράθεση των δύο κρατών διατηρεί βαθιές ιστορικές ρίζες. Ο Πόλεμος της Κορέας ολοκληρώθηκε το 1953 με την υπογραφή ανακωχής και όχι επίσημης συνθήκης ειρήνης, με αποτέλεσμα οι δύο χώρες να εξακολουθούν να βρίσκονται τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση.

Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να προωθεί την ενίσχυση των συμβατικών στρατιωτικών της δυνάμεων, ενώ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για περαιτέρω ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου και των πυραυλικών συστημάτων της.

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