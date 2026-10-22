Παγκόσμια ανησυχία: Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί με «οδυνηρή κατάσταση» την Σεούλ

Την ώρα που οι φήμες για τον θάνατο του αδελφού της «φουντώνουν», η Κιμ Γιο Τζονγκ εμφανίζεται αποφασισμένη μέχρι και για... πόλεμο!

Δημήτρης Δρίζος

Παγκόσμια ανησυχία: Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί με «οδυνηρή κατάσταση» την Σεούλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κιμ Γιο Τζονγκ απείλησε τη Νότια Κορέα με «την πιο φρικτή και οδυνηρή κατάσταση» αν συνεχίσει να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Βόρειας Κορέας.
  • Η Βόρεια Κορέα θα ενεργοποιήσει μεγάφωνα κατά μήκος των συνόρων, χρησιμοποιώντας μεθόδους ψυχολογικού πολέμου από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.
  • Οι βορειοκορεατικές στρατιωτικές μονάδες έχουν μετακινηθεί σε νέες θέσεις και η χώρα απειλεί με ανελέητη εξόντωση των νοτιοκορεατικών δυνάμεων σε περίπτωση ζημιών ή τραυματισμών.
  • Η Νότια Κορέα χαρακτηρίζει τις ενέργειες της Βόρειας Κορέας νόμιμα και αμυντικά μέτρα και δηλώνει ότι θα λάβει ανάλογα μέτρα σε περίπτωση υλοποίησης των απειλών.
  • Οι απειλές έγιναν γνωστές μετά από φήμες για τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ουν, τις οποίες δεν επιβεβαιώνουν στοιχεία, ενώ το κρατικό πρακτορείο KCNA δημοσίευσε φωτογραφίες του ηγέτη και της κόρης του.
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Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν εξαπέλυσε ακόμη μία ανατριχιαστική απειλή κατά της Νότιας Κορέας, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται. Όπως έγινε γνωστό, μεγάφωνα που χρησιμοποιούνταν την εποχή του Ψυχρού Πολέμου πρόκειται να τεθούν σε ετοιμότητα κατά μήκος των νότιων συνόρων της Βόρειας Κορέας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Κιμ Γιο Τζονγκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Νότιας Κορέας, απειλώντας με την ανάπτυξη επιπλέον όπλων κατά μήκος των συνόρων. Τώρα, η ισχυρή αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη προειδοποίησε ότι νέα, απροσδιόριστα αντίμετρα, βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας.

Σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, η Κιμ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τη Σεούλ, απειλώντας ότι θα προκαλέσει «την πιο φρικτή και οδυνηρή κατάσταση», εάν η Νότια Κορέα συνεχίσει να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του Βορρά.

Την Τετάρτη, η Κιμ επιθεώρησε οχυρωματικές θέσεις μαζί με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους, προτού ανακοινώσει ότι η χώρα της θα ενεργοποιήσει μεγάφωνα κατά της Νότιας Κορέας κατά μήκος των συνόρων έως το τέλος Οκτωβρίου.

Οι εκπομπές από μεγάφωνα αποτελούσαν χαρακτηριστικό μέσο ψυχολογικού πολέμου την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, με τις δύο χώρες να μεταδίδουν προπαγανδιστικά μηνύματα πέρα από τα σύνορα. Η Νότια Κορέα μετέδιδε στο παρελθόν μουσική K-pop και ενημερωτικά δελτία, προκαλώντας επανειλημμένα την οργή της Πιονγκγιάνγκ και πυροδοτώντας αμοιβαία αντίποινα.

Οι δύο χώρες χωρίζονται από την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, η οποία δημιουργήθηκε μετά τη λήξη του Πολέμου της Κορέας με την υπογραφή ανακωχής το 1953. Οι εντάσεις στα σύνορα έχουν κλιμακωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τη Βόρεια Κορέα να τοποθετεί νάρκες, να κατασκευάζει συρματοπλέγματα και να εγκαθιστά αντιαρματικά εμπόδια, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη διακοπή των σχέσεων με τον Νότο.

Η Κιμ αποκάλυψε ότι τακτικές στρατιωτικές μονάδες έχουν μετακινηθεί σε νέες θέσεις, ενώ κατηγόρησε τα νοτιοκορεατικά στρατεύματα ότι πραγματοποιούν προειδοποιητικές εκπομπές από μεγάφωνα και ρίχνουν προειδοποιητικούς πυροβολισμούς κοντά στα σύνορα. Η Σεούλ χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές «νόμιμα και αμυντικά μέτρα».

Η Κιμ απείλησε ότι η Βόρεια Κορέα θα «εξοντώσει ανελέητα» τις δυνάμεις του Νότου, εάν οποιοσδήποτε προειδοποιητικός πυροβολισμός προκαλέσει ζημιές σε βορειοκορεατικό έδαφος ή τραυματισμούς σε προσωπικό της χώρας.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας απάντησε, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ότι η Σεούλ θα λάβει «ανάλογα μέτρα» εάν η Βόρεια Κορέα υλοποιήσει τις απειλές της.

Οι προειδοποιήσεις έγιναν γνωστές μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, οι οποίες φέρονται να απεικονίζουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν και την κόρη του να επισκέπτονται έκθεση ένδυσης και υπόδησης στην Πιονγκγιάνγκ τη Δευτέρα.

Οι εικόνες ήρθαν στη δημοσιότητα μόλις μία ημέρα μετά τον ισχυρισμό ενός Κινέζου αντιφρονούντα που ζει στις ΗΠΑ, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο Κιμ είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία και είχε πεθάνει σε νοσοκομείο του Πεκίνου. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς.

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