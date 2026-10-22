Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

Snapshot Ο Κιμ Γιονγκ Ουν διαψεύδει τις φήμες για θάνατο ή σοβαρή ασθένεια, με την κυβέρνηση να δημοσιοποιεί φωτογραφίες που τον δείχνουν ζωντανό.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την νοσηλεία του Κιμ δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Το βίντεο που ανακοινώνει τον θάνατο του Κιμ προέρχεται από ιστορική ανακοίνωση θανάτου του πατέρα του το 2011 και δεν αφορά τον ίδιο.

Φήμες για εγκεφαλική αιμορραγία και θάνατο ξεκίνησαν από Κινέζο πολιτικό που ισχυρίστηκε τη μεταφορά του Κιμ στο Πεκίνο για θεραπεία.

Υπάρχουν αναφορές για στρατιωτική κινητοποίηση της Κίνας στη Βόρεια Κορέα, λόγω των φόβων για εμφύλιο πόλεμο και αναταραχές μετά τις φήμες για τον Κιμ. Snapshot powered by AI

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων φημών στο διαδίκτυο τις τελευταίες επτά ημέρες. Ο τυραννικός ηγέτης της Βόρειας Κορέας φέρεται να έπεσε σε κώμα το περασμένο Σαββατοκύριακο, έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο 42χρονος φέρεται να μεταφέρθηκε στο Πεκίνο της Κίνας για να υποβληθεί σε θεραπεία, προτού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, αφήσει την τελευταία του πνοή. Οι εικασίες γύρω από τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ουν πήραν τόσο μεγάλες διαστάσεις, ώστε η κυβέρνησή του αναγκάστηκε να δημοσιοποιήσει φωτογραφίες που υποτίθεται ότι αποδείκνυαν πως είναι ζωντανός, στις οποίες ο ηγέτης εμφανίζεται να επισκέπτεται ένα εμπορικό κέντρο.

Παρά τη διάψευση των φημών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από φωτογραφίες του Κιμ να βρίσκεται αναίσθητος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, καθώς και από ένα βίντεο στο οποίο ένας παρουσιαστής ειδήσεων ανακοινώνει τον θάνατό του.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Οι εικόνες που δείχνουν τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να νοσηλεύεται δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Όσο για τον παρουσιαστή ειδήσεων, στην πραγματικότητα ανακοίνωνε τον θάνατο του πατέρα του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιονγκ Ιλ, σε ένα ιστορικό βίντεο του 2011.

Οι φήμες για τον θάνατο του δικτάτορα ξεκίνησαν όταν ένας Κινέζος πολιτικός υποστήριξε ότι γιατροί είχαν «σταλεί» για να τον περιθάλψουν.

Ο Γουαντζούν Σιέ, ο οποίος αυτοπροσδιορίστηκε ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Κίνας (CDP), έγραψε:

«Υπάρχουν φήμες ότι πρόσφατα ο Κιμ Γιονγκ Ουν, γενικός γραμματέας του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και ανώτατος ηγέτης της Βόρειας Κορέας, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και έπεσε σε κώμα. Παρότι μια ομάδα ιατρικών ειδικών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής της Ένωσης του Πεκίνου στάλθηκε στη Βόρεια Κορέα για να συνδράμει στη θεραπεία του, οι ανεπαρκείς ιατρικές υποδομές της χώρας ανάγκασαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να μεταφερθεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο στο Πεκίνο για επείγουσα περίθαλψη. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του και επειδή είχε παρέλθει το βέλτιστο χρονικό περιθώριο για τη θεραπεία του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε. Η σορός του μεταφέρθηκε μυστικά πίσω στη Βόρεια Κορέα και η είδηση του θανάτου του κρατείται μυστική».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε:

«Κυκλοφορούν φήμες ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πεθάνει, γεγονός που ανατρέπει τα σχέδια διαδοχής της Κιμ Γιο Τζονγκ και ενδέχεται να βυθίσει τη Βόρεια Κορέα σε εμφύλιο πόλεμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας έχει στείλει 9.000 στρατιώτες στην Πιονγκγιάνγκ, προκειμένου να βοηθήσουν την Κιμ Γιο Τζονγκ να σταθεροποιήσει το καθεστώς της. Ενόψει ενός ενδεχόμενου εμφυλίου πολέμου στη Βόρεια Κορέα, η Βόρεια Διοίκηση Θεάτρου Επιχειρήσεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού (Επίπεδο III), ενώ έχουν δοθεί εντολές σε όλα τα στρατεύματα της συγκεκριμένης διοίκησης. Οι άδειες εξόδου, οι οικογενειακές επισκέψεις και οι αποστρατείες ή συνταξιοδοτήσεις αναστέλλονται. Το προσωπικό που βρίσκεται εκτός της περιοχής ανακαλείται, ενώ επιβάλλονται αυστηροί έλεγχοι στην είσοδο και την έξοδο προσωπικού».

Διαβάστε επίσης