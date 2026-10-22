Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

Ο 42χρονος φέρεται να μεταφέρθηκε στο Πεκίνο της Κίνας για να υποβληθεί σε θεραπεία, προτού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, αφήσει την «τελευταία του πνοή»

Δημήτρης Δρίζος

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κιμ Γιονγκ Ουν διαψεύδει τις φήμες για θάνατο ή σοβαρή ασθένεια, με την κυβέρνηση να δημοσιοποιεί φωτογραφίες που τον δείχνουν ζωντανό.
  • Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την νοσηλεία του Κιμ δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη (AI).
  • Το βίντεο που ανακοινώνει τον θάνατο του Κιμ προέρχεται από ιστορική ανακοίνωση θανάτου του πατέρα του το 2011 και δεν αφορά τον ίδιο.
  • Φήμες για εγκεφαλική αιμορραγία και θάνατο ξεκίνησαν από Κινέζο πολιτικό που ισχυρίστηκε τη μεταφορά του Κιμ στο Πεκίνο για θεραπεία.
  • Υπάρχουν αναφορές για στρατιωτική κινητοποίηση της Κίνας στη Βόρεια Κορέα, λόγω των φόβων για εμφύλιο πόλεμο και αναταραχές μετά τις φήμες για τον Κιμ.
Snapshot powered by AI

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων φημών στο διαδίκτυο τις τελευταίες επτά ημέρες. Ο τυραννικός ηγέτης της Βόρειας Κορέας φέρεται να έπεσε σε κώμα το περασμένο Σαββατοκύριακο, έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο 42χρονος φέρεται να μεταφέρθηκε στο Πεκίνο της Κίνας για να υποβληθεί σε θεραπεία, προτού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, αφήσει την τελευταία του πνοή. Οι εικασίες γύρω από τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ουν πήραν τόσο μεγάλες διαστάσεις, ώστε η κυβέρνησή του αναγκάστηκε να δημοσιοποιήσει φωτογραφίες που υποτίθεται ότι αποδείκνυαν πως είναι ζωντανός, στις οποίες ο ηγέτης εμφανίζεται να επισκέπτεται ένα εμπορικό κέντρο.

Παρά τη διάψευση των φημών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από φωτογραφίες του Κιμ να βρίσκεται αναίσθητος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, καθώς και από ένα βίντεο στο οποίο ένας παρουσιαστής ειδήσεων ανακοινώνει τον θάνατό του.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Οι εικόνες που δείχνουν τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να νοσηλεύεται δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Όσο για τον παρουσιαστή ειδήσεων, στην πραγματικότητα ανακοίνωνε τον θάνατο του πατέρα του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιονγκ Ιλ, σε ένα ιστορικό βίντεο του 2011.

clipboard10-22-202601.jpg

Οι φήμες για τον θάνατο του δικτάτορα ξεκίνησαν όταν ένας Κινέζος πολιτικός υποστήριξε ότι γιατροί είχαν «σταλεί» για να τον περιθάλψουν.

Ο Γουαντζούν Σιέ, ο οποίος αυτοπροσδιορίστηκε ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Κίνας (CDP), έγραψε:

«Υπάρχουν φήμες ότι πρόσφατα ο Κιμ Γιονγκ Ουν, γενικός γραμματέας του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και ανώτατος ηγέτης της Βόρειας Κορέας, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και έπεσε σε κώμα. Παρότι μια ομάδα ιατρικών ειδικών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής της Ένωσης του Πεκίνου στάλθηκε στη Βόρεια Κορέα για να συνδράμει στη θεραπεία του, οι ανεπαρκείς ιατρικές υποδομές της χώρας ανάγκασαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να μεταφερθεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο στο Πεκίνο για επείγουσα περίθαλψη. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του και επειδή είχε παρέλθει το βέλτιστο χρονικό περιθώριο για τη θεραπεία του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε. Η σορός του μεταφέρθηκε μυστικά πίσω στη Βόρεια Κορέα και η είδηση του θανάτου του κρατείται μυστική».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε:

«Κυκλοφορούν φήμες ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πεθάνει, γεγονός που ανατρέπει τα σχέδια διαδοχής της Κιμ Γιο Τζονγκ και ενδέχεται να βυθίσει τη Βόρεια Κορέα σε εμφύλιο πόλεμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας έχει στείλει 9.000 στρατιώτες στην Πιονγκγιάνγκ, προκειμένου να βοηθήσουν την Κιμ Γιο Τζονγκ να σταθεροποιήσει το καθεστώς της. Ενόψει ενός ενδεχόμενου εμφυλίου πολέμου στη Βόρεια Κορέα, η Βόρεια Διοίκηση Θεάτρου Επιχειρήσεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού (Επίπεδο III), ενώ έχουν δοθεί εντολές σε όλα τα στρατεύματα της συγκεκριμένης διοίκησης. Οι άδειες εξόδου, οι οικογενειακές επισκέψεις και οι αποστρατείες ή συνταξιοδοτήσεις αναστέλλονται. Το προσωπικό που βρίσκεται εκτός της περιοχής ανακαλείται, ενώ επιβάλλονται αυστηροί έλεγχοι στην είσοδο και την έξοδο προσωπικού».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:44ΥΓΕΙΑ

Πόνος στην μέση: Τι δείχνει στ' αλήθεια μια μαγνητική τομογραφία - Τι πραγματικά βοηθάει

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Viral βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με τον Σαρλ ντε Γκωλ να χαστουκίζει ταραξίες

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ήρθε το πρώτο ρομπότ-σωματοφύλακας: Κλωτσάει, σηκώνει αυτοκίνητα και πηδάει από 4 μέτρα ύψος

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Υψηλός κίνδυνος: «Βικτωριανή» νόσος, εξαιρετικά μεταδοτική κλείνει πτέρυγες νοσοκομείων στη Βρετανία

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

EFA Group: Πλάνο εισαγωγής στο Euronext και επενδύσεις στο AI – Η Ελλάδα να κρατάει τα «κλειδιά» της άμυνας της

07:28ΜΑΝΤΕΙΟ

Πράσινο κύμα σκέπασε τα πάντα, Ισραηλινό χαστούκι σε Τουρκία για το τουρκολιβυκό, ο Δένδιας στο MIT

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Χρήματα πριν από τα Χριστούγεννα – Ποιοι θα πάρουν έως 1.000 ευρώ

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass: Πριν από τα Χριστούγεννα η καταβολή αναδρομικών έως 1.400 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Οι νέες συμμαχίες της Αθήνας απέναντι στον Ερντογάν - Το στοίχημα με Άμπου Ντάμπι και Αίγυπτο

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοκαρισμένοι στην κυβέρνηση από την σύλληψη Λιόλιου και το σκάνδαλο στην ΕΟΚ

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Κάτοικος κατέγραφε τις λεηλασίες σε μαγαζιά και βρήκε τη σύζυγό του να... κλέβει!

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στον Κολωνό: Η σακούλα με τα εκρηκτικά, οι τέσσερις τραυματίες και τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το «μπαμ»

07:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δωροδοκίες, στημένοι αγώνες μπάσκετ και η σύλληψη Λιόλιου: Οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες που ξεκλείδωσαν το σκάνδαλο

06:57LIFESTYLE

Γιώργος Τσαλίκης: Έσπασαν το αυτοκίνητό του τραγουδιστή - Το ξέσπασμά του

06:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια: Να δείξει πως ήταν κακή παρένθεση η Χάποελ

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Ελ Νίνιο 2026-2027: Γιατί μπορεί να είναι το ισχυρότερο της Ιστορίας – Τι δείχνουν οι πρoβλέψεις

06:44LIFESTYLE

«Όλα για όλα» στη βραδινή ζώνη – Οι νέες προτάσεις και η προσπάθεια να γυρίσει το χαρτί στην τηλεθέαση

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (22/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

03:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

07:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δωροδοκίες, στημένοι αγώνες μπάσκετ και η σύλληψη Λιόλιου: Οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες που ξεκλείδωσαν το σκάνδαλο

05:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Πήρε ΦΕΚ η μεγάλη προκήρυξη για 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοκαρισμένοι στην κυβέρνηση από την σύλληψη Λιόλιου και το σκάνδαλο στην ΕΟΚ

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό και ψυχρό μέτωπο

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι… απορίες του Δ. Γιαννακόπουλου: «Τώρα που γίνονται αυτά, δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2;»

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Ελ Νίνιο 2026-2027: Γιατί μπορεί να είναι το ισχυρότερο της Ιστορίας – Τι δείχνουν οι πρoβλέψεις

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στον Κολωνό: Η σακούλα με τα εκρηκτικά, οι τέσσερις τραυματίες και τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το «μπαμ»

21:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο μπάσκετ, σε σοκ η κοινωνία: Η σύλληψη Λιόλιου, τα €820.000 σε σπίτι διαιτητή και η μεταγωγή της Τσαρούχα

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Κάτοικος κατέγραφε τις λεηλασίες σε μαγαζιά και βρήκε τη σύζυγό του να... κλέβει!

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Τουρκία: «Θες να γίνεις φίλη μου;» - Εκτέλεσε εν ψυχρώ 22χρονη όταν τον απέρριψε - Σκληρές εικόνες

06:57LIFESTYLE

Γιώργος Τσαλίκης: Έσπασαν το αυτοκίνητό του τραγουδιστή - Το ξέσπασμά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ