Τραμπ: «Δεν ξέρω» αν θα συναντηθώ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Ασία – «Έχουμε πολύ καλή σχέση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός για μια νέα συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας κατά το ταξίδι του στην Ασία τον Νοέμβριο

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: «Δεν ξέρω» αν θα συναντηθώ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Ασία – «Έχουμε πολύ καλή σχέση»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αβέβαιο αν θα συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά το ταξίδι του στην Ασία τον Νοέμβριο.
  • Παρά την αβεβαιότητα, ο Τραμπ τόνισε ότι διατηρεί πολύ καλές προσωπικές σχέσεις με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.
  • Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον Κιμ, και δεν υπάρχουν δημόσιες ενδείξεις από τη Βόρεια Κορέα για νέο τετ-α-τετ.
  • Ο Τραμπ και ο Κιμ είχαν συναντηθεί τρεις φορές κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, το 2018 και το 2019.
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα, εφόσον υπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα.
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Αβέβαιος για το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά το ταξίδι του στην Ασία τον επόμενο μήνα εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του ότι μια νέα επαφή με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας ήταν πιθανή.

Ερωτηθείς στον Λευκό Οίκο εάν αναμένει να συναντήσει τον Κιμ κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν ξέρω. Δεν ξέρω», προσθέτοντας ότι «δεν είμαι βέβαιος ότι κάποιος ζητά μια συνάντηση».

Ο Τραμπ έσπευσε πάντως να επαναλάβει ότι διατηρεί καλές προσωπικές σχέσεις με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.

«Τα πηγαίνω πολύ καλά μαζί του. Η σχέση μου με τον Κιμ Γιονγκ Ουν είναι πολύ καλή», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να βρεθεί στην Κίνα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC), που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου στη Σεντζέν.

Από το «ίσως συναντηθούμε» στο «δεν ξέρω»

Οι νέες δηλώσεις Τραμπ έρχονται λίγες ημέρες αφότου είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά το ταξίδι του στην Ασία.

«Μπορεί να τον συναντήσω», είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα, ενώ τον Αύγουστο είχε εκφράσει την επιθυμία να υπάρξει νέα συνάντηση μέχρι το τέλος του έτους.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, ενώ από την Πιονγκγιάνγκ δεν έχει υπάρξει δημόσια ένδειξη ότι προετοιμάζεται νέο τετ-α-τετ των δύο ηγετών.

Οι τρεις προηγούμενες συναντήσεις

Τραμπ και Κιμ είχαν συναντηθεί τρεις φορές κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Αμερικανού προέδρου: στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2018, στο Ανόι τον Φεβρουάριο του 2019 και στην Πανμουντζόμ, στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας, τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε συνομιλίες με την Πιονγκγιάνγκ, εφόσον αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών

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