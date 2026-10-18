Κιμ Γιονγκ Ουν: Πολυτελές γιοτ με πισίνα 50 μέτρων και νεροτσουλήθρες κοντά στην εξοχική του οικία

Η χλιδή της ηγεσίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη βαθιά φτώχεια και τις στερήσεις που βιώνει ο γενικός πληθυσμός

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κιμ Γιονγκ Ουν: Πολυτελές γιοτ με πισίνα 50 μέτρων και νεροτσουλήθρες κοντά στην εξοχική του οικία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα πολυτελές γιοτ με πισίνα 50 μέτρων και νεροτσουλήθρες εντοπίστηκε κοντά στην εξοχική κατοικία του Κιμ Γιονγκ Ουν στη χερσόνησο Κάλμα.
  • Ο στόλος της ελίτ, που περιλαμβάνει τέσσερα μεγάλα σκάφη, χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την ηγεσία και φυλάσσεται σε ναυπηγεία τον χειμώνα.
  • Η πλειονότητα των Βορειοκορεατών ζει σε συνθήκες φτώχειας, υποσιτισμού και αυστηρού κρατικού ελέγχου, σε αντίθεση με την πολυτελή ζωή της ηγεσίας.
  • Οι διακοπές και η ελεύθερη μετακίνηση είναι περιορισμένες για τον μέσο πολίτη, ενώ το παραθαλάσσιο θέρετρο Γουόνσαν προορίζεται κυρίως για την ελίτ και ξένους επισκέπτες.
  • Η χρήση των σκαφών από την οικογένεια Κιμ τεκμηριώνεται από το 2002, παρά την έλλειψη επίσημης επιβεβαίωσης από το καθεστώς.
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Ένα εντυπωσιακό, μεγάλου μήκους σκάφος αναψυχής έχει τραβήξει τα βλέμματα των ειδικών, καθώς από τον Ιούλιο έως τα μέσα Οκτωβρίου καταγράφηκε σε δορυφορικές λήψεις του BBC ανοιχτά των ακτών της Βόρειας Κορέας. Αυτό που ξεχωρίζει στο σκάφος είναι μια πισίνα μήκους 50 μέτρων στο κατάστρωμα, συνοδευόμενη από μια συστοιχία νεροτσουλήθρων στη μία άκρη του.

Αφού παρέμεινε ακινητοποιημένο για μήνες σε εγκατάσταση συντήρησης, το σκάφος μετακινήθηκε στις αρχές Ιουλίου στα νερά κοντά στη χερσόνησο Κάλμα. Η περιοχή αυτή βρίσκεται δίπλα στο Γουόνσαν, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο όπου διατηρεί μια τεράστια έπαυλη ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί με την οικογένειά του.

Ο στόλος της ελίτ και οι μαρτυρίες των αυτομολησάντων

Ωστόσο, δεν ήταν το μοναδικό μεγάλο πλοίο που βρέθηκε σε κίνηση. Σύμφωνα με την ανάλυση του BBC, αρκετά ακόμη μεγάλα σκάφη εντοπίστηκαν επανειλημμένα κοντά στην έπαυλη του Κιμ.

Πρώην αξιωματούχοι, αυτομολησάντες και ειδικοί συμφωνούν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για οποιονδήποτε πολίτη εκτός του στενού πυρήνα του καθεστώτος να κατέχει ή να χρησιμοποιεί ελεύθερα σκάφη τέτοιου μεγέθους.

«Τον χειμώνα τα κρατούν στα ναυπηγεία. Όταν έρχεται το καλοκαίρι, τα βγάζουν και τα μεταφέρουν στην έπαυλη του Κιμ Γιονγκ Ουν ή προς το Κάλμα, χρησιμοποιώντας τα για κολύμπι και αναψυχή», αναφέρει ο Ρι Τζονγκ Χο, πρώην αξιωματούχος του Γραφείου 39 του Εργατικού Κόμματος, το οποίο διαχειρίζεται τα ξένα συναλλάγματα της ηγεσίας.

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BBC

Η τεράστια αντίθεση με την καθημερινότητα των πολιτών

Ο πλούτος όσων βρίσκονται στην κορυφή της απομονωμένης δικτατορίας παραμένει δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, καθώς τα επίσημα οικονομικά στοιχεία είναι ελάχιστα. Ο ΟΗΕ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί κατατάσσουν τη Βόρεια Κορέα μεταξύ των φτωχότερων χωρών παγκοσμίως, με τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες που χρηματοδοτούν το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, η πλειοψηφία των Βορειοκορεατών ζει υπό «συστηματικές, ευרείς και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», με τον κρατικό έλεγχο να είναι απόλυτος, την εξαναγκαστική εργασία διαδεδομένη και τις χρόνιες ελλείψεις τροφίμων να αφήνουν περίπου το 40% του πληθυσμού υποσιτισμένο.

Αντίθετα, η ηγεσία απολαμβάνει ασύλληπτη χλιδή. Αν και το ακριβές κόστος των σκαφών παραμένει άγνωστο, αντίστοιχες πολυτελείς θαλαμηγοί κοστίζουν από δεκάδες εκατομμύρια έως πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.

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BBC

Διακοπές σε καθεστώς απόλυτης μυστικότητας

Τα κρατικά μέσα ενημέχωσης της Βόρειας Κορέας σπάνια αναφέρουν επίσημα τις διακοπές του Κιμ Γιονγκ Ουν, προτιμώντας να παρουσιάζουν τις επισκέψεις του ως «επιθεωρήσεις» ή «καθοδήγηση». Ωστόσο, πρώην φρουροί και συνεργάτες επιβεβαιώνουν ότι η περιοχή του Γουόνσαν αποτελεί εδώ και δεκαετίες το αγαπημένο ησυχαστήριο της οικογένειας, από την εποχή ακόμη του Κιμ Τσονγκ Ιλ.

Την ίδια στιγμή, για τον μέσο Βορειοκορεάτη, οι διακοπές και η ελεύθερη μετακίνηση αποτελούν άπιαστο όνειρο. Παρότι επίσημα οι εργαζόμενοι δικαιούνται 14 ημέρες άδειας ετησίως, σπάνια λαμβάνονται συνεχείς ημέρες για ταξίδια, ενώ για οποιαδήποτε μετακίνηση εκτός της πόλης ή της επαρχίας απαιτείται ειδική κρατική άδεια. Ακόμη και η πρόσφατη ανάπτυξη τουριστικών υποδομών, όπως το θέρετρο Wonsan Kalma, απευθύνεται κυρίως σε ελάχιστους προνομιούχους και ξένους επισκέπτες, με το κόστος να είναι απαγορευτικό για τον λαό.

Ο στόλος του Κιμ υπό δορυφορική παρακολούθηση

Η ανάλυση του BBC εντόπισε συνολικά τέσσερα μεγάλα σκάφη γύρω από το Γουόνσαν, μήκους περίπου 50, 55, 60 και 80 μέτρων. Το μεγαλύτερο εξ αυτών παρέμεινε ενεργό όλο το καλοκαίρι κοντά στη χερσόνησο Κάλμα, συνοδευόμενο από μικρότερα σκάφη που μετέφεραν προσωπικό, καύσιμα και προμήθειες.

Παρότι το καθεστώς ουδέποτε επιβεβαίωσε επίσημα την ιδιοκτησία τους, ιστορικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι ανάλογα σκάφη χρησιμοποιούνταν από την οικογένεια Κιμ από το 2002, ενώ και ο πρώην αστέρας του NBA Ντένις Ρόντμαν είχε περιγράψει τις πολυτελείς θαλαμηγούς που χρησιμοποίησε κατά την επίσκεψή του στη χώρα το 2013.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υποτίθεται ότι είναι ο "ηγέτης του λαού", κι όμως διαθέτει τέσσερα πολυτελή σκάφη, τη στιγμή που οι απλοί πολίτες αγωνίζονται να εξασφαλίσουν έστω ένα γεύμα την ημέρα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Ρι Τζονγκ Χο, συνοψίζοντας την τεράστια άβυσσο ανάμεσα στην προπαγάνδα του καθεστώτος και την ωμή πραγματικότητα.

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