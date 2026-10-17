Βόρεια Κορέα: Δοκιμή τορπίλης με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης 

Το οπλικό σύστημα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό στόχων

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Βόρεια Κορέα: Δοκιμή τορπίλης με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε νέα τορπίλη με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για εντοπισμό στόχων.
  • Η δοκιμή είχε στόχο την επαλήθευση τεχνολογικών αναβαθμίσεων του οπλικού συστήματος.
  • Η τορπίλη διαθέτει βελτιστοποιημένη τεχνολογία πρόωσης μετά από πάνω από 180 δοκιμές σε πέντε χρόνια.
  • Το σύστημα καθοδηγεί την τορπίλη με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια.
  • Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας.
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Οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν την Πέμπτη δοκιμή μιας νέας τορπίλης, με σκοπό την επαλήθευση των τεχνολογικών αναβαθμίσεων του οπλικού συστήματος, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), κάνοντας λόγο για σημαντικό βήμα στην περαιτέρω ανάπτυξη του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας.

Σύμφωνα με το KCNA, η τεχνολογία πρόωσης της τορπίλης βελτιστοποιήθηκε μέσω περισσότερων από 180 δοκιμών την τελευταία πενταετία.

Υπογραμμίζει επίσης πως το οπλικό σύστημα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό στόχων και την καθοδήγηση της «υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας» τορπίλης.

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