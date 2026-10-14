Η εντυπωσιακή νέα γέφυρα που συνδέει Κίνα - Βόρεια Κορέα: Την Πέμπτη τα εγκαίνια

Snapshot Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου θα εγκαινιαστεί επίσημα η νέα γέφυρα μήκους 3 χιλιομέτρων που συνδέει το Νταντόνγκ της Κίνας με το Σινουίτζου της Βόρειας Κορέας.

Η γέφυρα ενισχύει τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και αναμένεται να διευκολύνει το διμερές εμπόριο και τις διαπροσωπικές ανταλλαγές.

Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011 και αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής μεταξύ των δύο χωρών.

Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Κορέας παρά τις διεθνείς κυρώσεις λόγω του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγιάνγκ. Snapshot powered by AI

Στην κυκλοφορία αναμένεται να δοθεί επίσημα την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου η νέα γέφυρα που θα συνδέει την Κίνα με τη Βόρεια Κορέα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Πεκίνο.

Η νέα γέφυρα σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα προς την ενίσχυση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί κοινή τελετή εγκαινίων.

A new bridge will officially open to traffic on Thursday across China's border river with the Democratic People's Republic of Korea (DPRK). #XinhuaNews https://t.co/5fqTqOxK4S — China Xinhua News (@XHNews) October 14, 2026

Η Μάο περιέγραψε την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα ως φιλικούς γείτονες που συνδέονται από βουνά και ποτάμια. Ανέφερε ότι η γέφυρα θα διευκολύνει το διμερές εμπόριο και τις διαπροσωπικές ανταλλαγές, αποφέροντας μεγαλύτερα οφέλη στους πολίτες και των δύο χωρών.

Η γέφυρα, μήκους 3 χιλιομέτρων, συνδέει το Νταντόνγκ στην επαρχία Λιαονίνγκ της βορειοανατολικής Κίνας με το Σινουίτζου στη Βόρεια Κορέα.

Η κατασκευή της ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Κορέας, παρά τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί λόγω του προγράμματος πυρηνικών όπλων της Πιονγιάνγκ.