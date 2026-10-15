Βόρεια Κορέα: Δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυραύλων κρουζ από υποβρύχιο

Snapshot Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε νέα δοκιμή στρατηγικών πυραύλων κρουζ από υποβρύχιο προς την Ανατολική Θάλασσα.

Το κρατικό πρακτορείο KCNA δήλωσε ότι η δοκιμή δεν επηρέασε αρνητικά την ασφάλεια γειτονικών χωρών.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τον αριθμό των πυραύλων ή την απόσταση που διένυσαν.

Η δοκιμή αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Πιονγκγιάνγκ να ενισχύσει τις πυραυλικές και ναυτικές της ικανότητες. Snapshot powered by AI

Νέα δοκιμή στρατηγικών πυραύλων κρουζ από υποβρύχιο πραγματοποίησε η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Οι εκτοξεύσεις έγιναν την Τετάρτη με κατεύθυνση την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Το KCNA ανέφερε ότι η δοκιμή δεν είχε «αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια γειτονικών χωρών», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό των πυραύλων ή την απόσταση που διένυσαν.

Η δοκιμή εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Πιονγκγιάνγκ να ενισχύσει τις πυραυλικές και ναυτικές της δυνατότητες.

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