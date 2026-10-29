Ουκρανία: Φονικό χτύπημα drone σε επιβατικό τρένο στο Ντνίπρο – Τουλάχιστον 13 νεκροί – Βίντεο

Σκληρές εικόνες με τα θύματα από το πλήγμα ρωσικού  drone σε επιβατικό τρένο στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Ντνίπρο

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ουκρανία: Φονικό χτύπημα drone σε επιβατικό τρένο στο Ντνίπρο – Τουλάχιστον 13 νεκροί – Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση drone σε επιβατικό τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Ντνίπρο στην Ουκρανία.
  • Η επίθεση στόχευσε μια αποβάθρα όπου βρίσκονταν ένα προαστιακό και ένα τακτικό επιβατικό τρένο.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση ως τρομοκρατική και ζήτησε την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τη G7.
  • Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης.
  • Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν πρέπει να χαλαρώσουν όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.
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Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας έπειτα από ρωσική επίθεση drone κατά επιβατικού τρένου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Γκάνζα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας στο χτύπημα τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι. «Μια φρικτή ρωσική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο. Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν επίθεση με drone σε μια αποβάθρα όπου βρίσκονταν ένα συνηθισμένο προαστιακό τρένο και ένα τακτικό επιβατικό τρένο. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 13 νεκροί», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Από το σημερινό φονικό πλήγμα στον σιδηροδρομικό σταθμό στη Ντνίπρο. 29 Οκτωβρίου 2026

Χ/Ζελένσκι

«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους. Άλλα δέκα άτομα τραυματίστηκαν. Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Και πρόσθεσε: «Πόσες ακριβώς τρομοκρατικές επιθέσεις έχει διαπράξει η Ρωσία εναντίον του λαού μας από τότε που άρθηκαν οι κυρώσεις εναντίον ορισμένων Ρώσων ολιγαρχών και του ρωσικού ενεργειακού τομέα, αντί να υπάρξει αποκλιμάκωση;».

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Τραυματίας στον σιδηροδρομικό σταθμό στη πόλη Ντνίπρο μεταφέρεται από άνδρες των σωστικών συνεργείων

Χ/Ζελένσκι

Παράλληλα ζήτησε την λήψη νέων αυστηρότερων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας από Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες. «Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η Ουκρανία έχει πάντα υποστηρίξει ότι απαιτείται δίκαιη και αποφασιστική δράση από την Αμερική και την Ευρώπη ως απάντηση στην ρωσική κλιμάκωση – οι κυρώσεις εναντίον της Μόσχας και του πολεμικού της μηχανισμού δεν πρέπει να χαλαρώσουν όσο συνεχίζεται αυτός ο ρωσικός πόλεμος. Είναι καιρός να ληφθούν νέα, αυστηρότερα μέτρα κυρώσεων από την ΕΕ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη G7. Ευχαριστώ όλους όσους είναι έτοιμοι να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο», τόνισε ο Ζελένσκι.

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