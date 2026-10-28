Ζελένσκι: Ελπίζει σε μία τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας μέσα στον Νοέμβριο

Snapshot πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένει τριμερή συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι μέσα στον Νοέμβριο για την επίλυση της σύγκρουσης.

Οι τεχνικές ομάδες αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα όπως εκεχειρία, ανταλλαγή αιχμαλώτων και επιστροφή απαγόμενων παιδιών, ενώ τα εδαφικά θέματα θα αποφασιστούν σε επίπεδο ηγετών.

Το Κρεμλίνο αποκλείει τη συμμετοχή Ευρωπαίων αξιωματούχων στις συνομιλίες, παρά την επιθυμία του Κιέβου για ευρωπαϊκή εμπλοκή.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε κατ’ αρχήν να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες μετά τις 10 Νοεμβρίου με μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η ατζέντα των συνομιλιών θα περιλαμβάνει τη δημιουργία συστήματος ασφάλειας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά τη σύγκρουση. Snapshot powered by AI

Μία τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας δήλωσε ότι αναμένει να πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Αν πρόκειται για εδαφικό ζήτημα, πρέπει να εξεταστεί σε επίπεδο ηγεσίας. Τα υπόλοιπα ζητήματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των τεχνικών ομάδων. Όλα αυτά, λοιπόν, μπορούν να συζητηθούν τον Νοέμβριο», δήλωσε ο Ζελένκι σε συνέντευξή του στην ουκρανική τηλεόραση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει οι συνομιλίες μεταξύ διαπραγματευτών για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία θα διεξαχθούν μεταξύ 6 και 10 Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι περιμένει από τις ΗΠΑ να έχουν μία απάντηση μετά τις εκλογές.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει συζητηθεί επανειλημμένα το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών με τη συμμετοχή και των τριών πλευρών, με στόχο τον τερματισμό του παρατεταμένου πολέμου.

Οι τελευταίες ανακοινώσεις έγιναν εν μέσω εντατικών διπλωματικών προσπαθειών από την κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στο Όσλο την περασμένη Τρίτη, πριν συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη. Μετά τις συναντήσεις, τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να επαναλάβουν τις άμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον.

Ο Πούτιν συμφώνησε «κατ’ αρχήν» να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες μετά τις 10 Νοεμβρίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Ρώσου Προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ, μετά από συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην «οικοδόμηση ενός συστήματος ασφάλειας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

Συναντήσεις χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης

Ο Ζελένσκι επισήμανε πως το Κίεβο θέλει η Ευρώπη να εμπλακεί στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως η ενότητα και μια ισχυρότερη πίεση στη Ρωσία είναι αναγκαίες.

Ωστόσο, σύμβουλος του Κρεμλίνου διέψευσε τη συμμετοχή Ευρωπαίων διπλωματών σε αυτές τις συναντήσεις. «Ευρωπαίοι εκπρόσωποι δεν θα συμμετάσχουν στον επόμενο γύρο συνομιλίων μεταξύ της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο τη διευθέτηση της σύρραξης στην Ουκρανία», δήλωσε νωρίτερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, όπως μετάδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Ουσακόφ είπε πως η πιθανή συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στις διαπραγματεύσεις δεν συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας την Τρίτη του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών, που αναμένεται να διεξαχθούν τον επόμενο μήνα στο Άμπου Ντάμπι, ο Ουσακόφ είπε δεν έχει οριστεί προς το παρόν καμία ημερομηνία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ένας ή δύο γύροι τεχνικών συνομιλιών θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μια τριμερή σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμμετάσχουν ο ίδιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η ατζέντα των τεχνικών διαπραγματεύσεων θα αφορά μια πιθανή εκεχειρία στους τομείς της ενέργειας και της ναυτιλίας, την ανταλλαγή στρατιωτικών και πολιτικών αιχμαλώτων, καθώς και την επιστροφή των ουκρανικών παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία.

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον αναμένεται επίσης να δώσουν προτεραιότητα στα εδαφικά ζητήματα κατά τη διάρκεια των επικείμενων συνομιλιών, αλλά ο Ζελένσκι τόνισε ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν μόνο σε επίπεδο ηγετών.

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